Тикток разрывает новый тренд под песню Dame Un Grrrr: что известно об исполнителях

Украинский и мировой тикток заполонил новый тренд – пользователи активно снимают видео под песню Dame Un Grrr, которую исполняют Fantomel и Kate Linn. Трек стал вирусным в социальной сети еще до релиза.

Премьера песни состоялась в пятницу, 20 июня. Пользователи уже сняли более 2 миллионов видео под этот звук в тиктоке. Подробнее о новом тренде читайте в материале Show 24.

Люди снимают видео в тикток под припев из трека исполнителей Fantomel и Kate Linn, где звучат такие слова:"Dame un grr, Un qué?". Песня написана на английском и испанском языках. Сейчас она набрала более 360 тысяч просмотров на ютубе, тысячи лайков и немало положительных комментариев. Похоже, люди с нетерпением ждали премьеру.

К тренду под песню Dame Un Grrr присоединились украинские звезды и известные блогеры, в частности Надя Дорофеева, Симбочка, Таня Парфильева, Анастасия Скальницкая, MamaRika и другие.

Тренд в тиктоке под песню Dame Un Grrrr: смотрите видео

Что известно о Fantomel и Kate Linn

Как отмечается на Spotify, Fantomel – исполнитель и музыкальный продюсер в душе из Румынии. Парень выступает под маской призрака, ведь люди в мире одержимы внешностью, а он фокусируется на том, что важно, какое послание артисты передают через свою музыку и какие эмоции она вызывает у слушателей.

Миссия Fantomel – вдохновить каждого неустанно и целенаправленно идти к своей мечте.

Kate Linn – румынская певица и автор песен. Она заявила о себе в 16 лет, выпустив трек Ring My Bell. Среди других хитов: Ola La, Your Love, Thunderlike и Eye to Eye.