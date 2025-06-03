Под песню "Туман танцює по землі" сняли уже почти 10 тысяч видео в тиктоке, передает Show 24. Трек звучит на украинском языке и рассказывает о том, как природа способна вылечить душу.

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Пользователи снимают различные ролики под этот трек. Но чаще всего они показывают то, о чем поют в песне – горы, сады, долины. У многих композиция ассоциируется с украинскими Карпатами.

Украинцы делятся впечатлениями от вирусного трека:

"Песня просто бомба. Украинские песни, которые хочется слушать вечно";

"Вот какую песню надо на Евровидение";

"Песня – супер, исполнение тоже. Любите и берегите нашу Украину";

"Насколько волшебная и благозвучная речь";

"Песня просто рай для души".

Кто является автором трека

В сети начали обсуждать, кто может быть исполнителем хитовой песни – кто-то из известных артистов или начинающих. На самом деле композиция "Туман танцует по земле" появилась на ютуб-канале Y.K. Music, где за несколько недель собрала более 800 тысяч прослушиваний. Как указано под роликом, трек сгенерирован с помощью искусственного интеллекта.

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Стоит добавить, что оригинал этой композиции – канал Black Ukraine. Авторы канала Y.K. Music указали, что вдохновлялись именно этой версией для создания своего трека. Но и он создан благодаря искусственному интеллекту.