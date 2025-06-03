Это трепетный момент и для школьников, и для их родителей и учителей. Выпускницы при этом запустили в тиктоке очень трогательный и одновременно грустный тренд, отмечает 24 Канал.

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Выпускницы запустили очень трогательный тренд

На видео изображены, в частности, девушки выпускницы, которые выбирают выпускные платья и щеголяют своим видом перед папами. Или же танцуют с ними на выпускном.

Видео сопровождают слова из мультфильма: "Папа, папа! Смотри, какое у меня платье – как у принцессы". В ответ раздается: "Мое солнышко, ну конечно! Это платье сшила лучшая швея...".

Кто-то из выпускниц признается, что такие слова и такую поддержку хотели бы услышать от своих пап.

Тренд подхватили и другие девушки, даже маленькие, которые когда-то станут выпускницами. А пока одевают самые красивые платья, как у принцесс, на свое первое причастие и бегут показать своим папам.

Однако часть из этих видео, как метко отмечают в комментариях зрители, просто "разрывает сердце", ведь дети бегут к мемориальным стелам, на которых изображены фото их погибших на войне родителей.

Этот тренд с платьями и трогательными словами разговора между дочкой и папой распространился даже на невест.

В комментариях к видео украинцы пишут:

  • Этот тренд разбивает мое сердце.

  • Хочу обнять каждую девушку, которую этот тренд болит.

  • Мечта, которая никогда не осуществится.

  • Как папа смотрит…

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