Це трепетний момент і для школярів, і для їхніх батьків та вчителів. Випускниці при цьому запустили у тіктоці дуже зворушливий і водночас сумний тренд, зазначає 24 Канал.

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Випускниці запустили дуже зворушливий тренд

На відео зображені, зокрема, дівчата випускниці, які обирають випускні плаття та хизуються своїм виглядом перед татами. Або ж танцюють з ними на випускному.

Відео супроводжують слова з мультфільму: "Татку, татку! Диви, яка в мене сукня – наче в принцеси". У відповідь лунає: "Моє сонечко, ну звісно! Цю сукню пошила найкраща швачка…".

Хтось з випускниць зізнається, що такі слова і таку підтримку хотіли б почути від своїх татів.

Тренд підхопили й інші дівчата, навіть маленькі, які колись стануть випускницями. А поки одягають найкрасивіші сукні, як у принцес, на своє перше причастя та біжать показати своїм татам.

Однак частина з цих відео, як влучно зазначають у коментарях глядачі, просто "розриває серце", адже діти біжать до меморіальних стел, на яких зображені фото їхніх загиблих на війні батьків.

Цей тренд із сукнями та зворушливими словами розмови між донькою і татом поширився навіть на наречених.

У коментарях до відео українці пишуть:

  • Цей тренд розбиває моє серце.

  • Хочу обійняти кожну дівчину, яку цей тренд болить.

  • Мрія, яка ніколи не здійсниться.

  • Як тато дивиться…

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