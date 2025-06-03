Під пісню "Туман танцює по землі" зняли вже майже 10 тисяч відео у тіктоці, передає Show 24. Трек лунає українською мовою і розповідає про те, як природа здатна вилікувати душу.

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Користувачі знімають різноманітні ролики під цей трек. Та найчастіше вони показують те, про що співають у пісні – гори, сади, полонини. У багатьох композиція асоціюється з українськими Карпатами.

Українці діляться враженнями від вірусного треку:

"Пісня просто бомба. Українські пісні, які хочеться слухати вічно";

"Ось яку пісню треба на Євробачення";

"Пісня – супер, виконання теж. Любіть і бережіть нашу Україну";

"Наскільки чарівна і милозвучна мова";

"Пісня просто рай для душі".

Хто є автором треку

У мережі почали обговорювати, хто може бути виконавцем хітової пісні – хтось з відомих артистів чи початківців. Насправді ж композиція "Туман танцює по землі" з'явилась на ютуб-каналі Y.K. Music, де за кілька тижнів зібрала понад 800 тисяч прослуховувань. Як вказано під роликом, трек згенеровано з допомогою штучного інтелекту.

Y.K. Music – Туман танцює по землі (Slowed Mix Version): слухайте онлайн

Варто додати, що оригінал цієї композиції – канал Black Ukraine. Автори каналу Y.K. Music указали, що надихалися саме цією версією для створення свого треку. Але й він створений завдяки штучному інтелекту.