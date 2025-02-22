Укр Рус
Show24 Музыка Не только на украинском: песня "Три сестры" Влада Дарвина покоряет мир на разных языках
22 февраля, 20:46
4

Не только на украинском: песня "Три сестры" Влада Дарвина покоряет мир на разных языках

София Хомишин

Забытый хит 2013 года "Три сестры" получил второе дыхание в соцсетях. Теперь трек Влада Дарвина покоряет мир на разных языках.

Среди них – шведский, польский и казахский. О том, как песня-притча о трех этапах жизни покорила тикток и заставила автора записать ее на четырех языках – пишет Show 24.

Интересно Трек Klavdia Petrivna, с которым хотела идти на Евровидение, оказался в трендах тиктока

Композиция "Три сестры", создана еще в 2013 году на русском языке, неожиданно приобрела популярность в тиктоке в конце 2024 года. Когда россияне начали массово использовать трек для своих видео, Дарвин решил выпустить украинскую версию песни. Этот шаг оказался чрезвычайно успешным – украиноязычная версия "Трех сестер" собрала более 1,2 миллиарда просмотров в тикток, а пользователи создали более миллиона видео под этот трек.

Vlad Darwin – "Три сестры": смотрите видео онлайн

Успех песни вышел далеко за пределы Украины. Особую популярность композиция получила в Швеции, Польше и Казахстане. В ответ, Влад Дарвин записал версии трека на шведском, польском и казахском языках.

В частности, в Казахстане песня достигла первой строчки в чарте Top Viral на Spotify.

@darwinvlad Украинадан Қазақ еліне сәлем! Мен – Vlad Darwin, үш әпке Аманда, Линда және Роуз туралы әннің авторымын. Жақында бұл ән күтпеген жерден Spotify-дың Top Viral чартында Қазақстанда бірінші орынға шықты. Біреуге ұнады, біреуге ұнамады. Жалған ақпараттарда тарады. Бірақ, сонда да сіздерге шын жүректен алғыс айтамын! Алғыс ретінде осы әнді қазақ тілінде орындап беруге тырысамын! Құрметпен, Қазақстанға бейбітшілік пен береке тілеймін! #встаромдоменаобочине #трицветкатридочери #амандалиндаироуз #vladdarwin #владдарвин ♬ оригінальний звук - Vlad Darwin

Я видел, как польские дети танцевали под эту песню. Аманда, Линда и Роза – три сестры. Вот почему я решил перевести ее на польский язык,
– поделился артист.

@darwinvlad I saw Polish children dancing to this song. Amanda, Linda, and Rose – Three Sisters. That's why I decided to translate it into Polish! My thanks to @martin fitch for the translation and Polish lessons. How do you like the adaptation of the text into Polish? And what about my pronunciation? In which language would you like to hear more? #piosenki #wokalista #muzykatiktok #warszawa #Wdworkuróżąoplątanym #Córkiroześmiane #vladdarwin #владдарвін #Trzysiostry #wjęzykupolskim #amandalindairose Thank you @Роман Мельник @shklyaruk @Хіт FM ♬ оригінальний звук - Vlad Darwin

Интересно, что история создания оригинальной версии "Трех сестер" имеет глубокий философский подтекст. В 2013 году Влад Дарвин задумал ее как песню-притчу, которая будет понятной как детям, так и взрослым. В композиции через образы трех сестер раскрывается смысл жизни и ее основные этапы – детство, юность и зрелость. В то же время эта песня сначала не получила ожидаемого признания, что даже привело к паузе в сольной карьере исполнителя.

Сегодня "Три сестры" демонстрирует, как музыка может преодолевать культурные и языковые барьеры, объединяя слушателей из разных стран. Это также яркий пример того, как творчество может получить вторую жизнь и найти свою аудиторию даже спустя годы после первого релиза.