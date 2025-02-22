Не лише українською: пісня "Три сестри" Влада Дарвіна підкорює світ різними мовами

Забутий хіт 2013 року "Три сестри" отримав друге дихання у соцмережах. Тепер трек Влада Дарвіна підкорює світ різними мовами.

Серед них – шведська, польська та казахська. Відтак, про те, як пісня-притча про три етапи життя підкорила тікток і змусила автора записати її чотирма мовами – пише Show 24.

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Композиція "Три сестри", створена ще у 2013 році російською мовою, несподівано набула популярності у тіктоці наприкінці 2024 року. Коли росіяни почали масово використовувати трек для своїх відео, Дарвін вирішив випустити українську версію пісні. Цей крок виявився надзвичайно успішним – українськомовна версія "Трьох сестер" зібрала понад 1,2 мільярда переглядів у тікток, а користувачі створили більше мільйона відео під цей трек.

Vlad Darwin – "Три сестри": дивіться відео онлайн

Успіх пісні вийшов далеко за межі України. Особливу популярність композиція здобула у Швеції, Польщі та Казахстані. У відповідь, Влад Дарвін записав версії треку шведською, польською та казахською мовами.

Зокрема, у Казахстані пісня досягла першої сходинки в чарті Top Viral на Spotify.

Я бачив, як польські діти танцювали під цю пісню. Аманда, Лінда і Роза – три сестри. Ось чому я вирішив перекласти її польською,

– поділився артист.

Цікаво, що історія створення оригінальної версії "Трьох сестер" має глибокий філософський підтекст. У 2013 році Влад Дарвін задумав її як пісню-притчу, яка буде зрозумілою як дітям, так і дорослим. У композиції через образи трьох сестер розкривається сенс життя та його основні етапи – дитинство, юність і зрілість. Водночас ця пісня спочатку не отримала очікуваного визнання, що навіть призвело до паузи у сольній кар'єрі виконавця.

Сьогодні ж "Три сестри" демонструє, як музика може долати культурні та мовні бар'єри, об'єднуючи слухачів з різних країн. Це також яскравий приклад того, як творчість може отримати друге життя та знайти свою аудиторію навіть через роки після першого релізу.