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Show24 Музика Не лише українською: пісня "Три сестри" Влада Дарвіна підкорює світ різними мовами
22 лютого, 20:46
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Не лише українською: пісня "Три сестри" Влада Дарвіна підкорює світ різними мовами

Софія Хомишин
Основні тези
  • Пісня "Три сестри" Влада Дарвіна, створена у 2013 році, здобула популярність у TikTok у 2024 році, зібравши понад 1,2 мільярда переглядів на українськомовну версію.
  • Трек підкорив чарти у Швеції, Польщі та Казахстані, де він досяг першої сходинки в Top Viral на Spotify, а Влад Дарвін записав версії пісні шведською, польською та казахською мовами.

Забутий хіт 2013 року "Три сестри" отримав друге дихання у соцмережах. Тепер трек Влада Дарвіна підкорює світ різними мовами.

Серед них – шведська, польська та казахська. Відтак, про те, як пісня-притча про три етапи життя підкорила тікток і змусила автора записати її чотирма мовами – пише Show 24.

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Композиція "Три сестри", створена ще у 2013 році російською мовою, несподівано набула популярності у тіктоці наприкінці 2024 року. Коли росіяни почали масово використовувати трек для своїх відео, Дарвін вирішив випустити українську версію пісні. Цей крок виявився надзвичайно успішним – українськомовна версія "Трьох сестер" зібрала понад 1,2 мільярда переглядів у тікток, а користувачі створили більше мільйона відео під цей трек.

Vlad Darwin – "Три сестри": дивіться відео онлайн

Успіх пісні вийшов далеко за межі України. Особливу популярність композиція здобула у Швеції, Польщі та Казахстані. У відповідь, Влад Дарвін записав версії треку шведською, польською та казахською мовами.

Зокрема, у Казахстані пісня досягла першої сходинки в чарті Top Viral на Spotify.

@darwinvlad Украинадан Қазақ еліне сәлем! Мен – Vlad Darwin, үш әпке Аманда, Линда және Роуз туралы әннің авторымын. Жақында бұл ән күтпеген жерден Spotify-дың Top Viral чартында Қазақстанда бірінші орынға шықты. Біреуге ұнады, біреуге ұнамады. Жалған ақпараттарда тарады. Бірақ, сонда да сіздерге шын жүректен алғыс айтамын! Алғыс ретінде осы әнді қазақ тілінде орындап беруге тырысамын! Құрметпен, Қазақстанға бейбітшілік пен береке тілеймін! #встаромдоменаобочине #трицветкатридочери #амандалиндаироуз #vladdarwin #владдарвин ♬ оригінальний звук - Vlad Darwin

Я бачив, як польські діти танцювали під цю пісню. Аманда, Лінда і Роза – три сестри. Ось чому я вирішив перекласти її польською,
– поділився артист.

@darwinvlad I saw Polish children dancing to this song. Amanda, Linda, and Rose – Three Sisters. That's why I decided to translate it into Polish! My thanks to @martin fitch for the translation and Polish lessons. How do you like the adaptation of the text into Polish? And what about my pronunciation? In which language would you like to hear more? #piosenki #wokalista #muzykatiktok #warszawa #Wdworkuróżąoplątanym #Córkiroześmiane #vladdarwin #владдарвін #Trzysiostry #wjęzykupolskim #amandalindairose Thank you @Роман Мельник @shklyaruk @Хіт FM ♬ оригінальний звук - Vlad Darwin

Цікаво, що історія створення оригінальної версії "Трьох сестер" має глибокий філософський підтекст. У 2013 році Влад Дарвін задумав її як пісню-притчу, яка буде зрозумілою як дітям, так і дорослим. У композиції через образи трьох сестер розкривається сенс життя та його основні етапи – дитинство, юність і зрілість. Водночас ця пісня спочатку не отримала очікуваного визнання, що навіть призвело до паузи у сольній кар'єрі виконавця.

Сьогодні ж "Три сестри" демонструє, як музика може долати культурні та мовні бар'єри, об'єднуючи слухачів з різних країн. Це також яскравий приклад того, як творчість може отримати друге життя та знайти свою аудиторію навіть через роки після першого релізу.