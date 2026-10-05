После "Кульбаб": в тиктоке завирусилась песня Тони Матвиенко о фонариках

Песня Тони Матвиенко "Ліхтарики", которую певица выпустила еще в феврале 2025 года, неожиданно стала популярной в TikTok. В ней артистка поет о том, что даже в самые мрачные времена можно найти свет.

Однако пользователи соцсети нашли для этого трека совершенно другое применение – теперь под него они снимают ироничные видео о ситуациях, которые пошли не по плану, сообщает 24 Канал.

В таких роликах сначала показывают или описывают свои планы или ожидания. А во второй части видео появляются слова из припева песни: "Твої очі – ліхтарики, погляд – п'ять зірочок". Именно в этот момент пользователи и демонстрируют неожиданный или забавный исход ситуации.

Например, человек может написать: "Еще 5 минут полежу и встану", а потом показать: "Заснула". Или же пошутить: "Надеюсь, об этом никто не узнает", а после этого добавить: "Сама всем рассказала".

Часто в конце таких видео пользователи добавляют фото голливудского актера Райана Гослинга, лежащего на заснеженной лестнице. Так в ролике подчеркивают, что все пошло не по плану.

К новому тренду присоединилась и сама Тоня Матвиенко. Певица записала ироничное видео, в котором показала, как идет на встречу с хейтерами. А в конце ролика появляется Райан Гослинг с надписью "Зарезали".

Напомним, это уже не первый случай, когда старые песни Тони Матвиенко становятся популярными в TikTok. В декабре 2024 года вирусной стала ее песня "Кульбаби".