Та користувачі соцмережі знайшли для треку зовсім інше застосування – тепер під нього вони знімають іронічні відео про ситуації, які пішли не за планом, передає 24 Канал.

У таких роликах спочатку показують або описують свої плани чи очікування. А в другій частині відео з'являються слова з приспіву пісні: "Твої очі – ліхтарики, погляд – п'ять зірочок". Саме на цьому моменті користувачі й показують несподіваний або кумедний результат ситуації.

Наприклад, людина може написати: "Ще 5 хвилин полежу і встану", а потім показати: "Заснула". Або ж пожартувати: "Надіюся, про це ніхто не дізнається", а після цього додати: "Сама всім розказала".

Часто наприкінці таких відео користувачі додають фото голлівудського актора Раяна Гослінга, який лежить на засніжених сходах. Так у ролику підкреслюють, що все пішло не за планом.

До нового тренду долучилася й сама Тоня Матвієнко. Співачка записала іронічне відео, у якому показала, як іде на зустріч із хейтерами. А наприкінці ролика з'являється Раян Гослінг із написом "Зарізали".

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли старі пісні Тоні Матвієнко стають популярними в тіктоці. У грудні 2024 року завірусилася її пісня "Кульбаби", яка вийшла ще у 2022 році.