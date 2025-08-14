Твоя поддержка всегда рядом, – муж Наталки Карпы, который в ВСУ, щемяще к ней обратился
- Муж Наталки Карпы, Евгений Терехов, публично поздравил ее с днем рождения, выразив любовь и поддержку.
Муж украинской певицы Наталки Карпы, военный ВСУ Евгений Терехов, уже длительное время находится на службе, что повлияло и на их семейную жизнь. Но недавно он публично обратился к жене по особому случаю – дня ее рождения.
В этом году артистка отпраздновала 44 года. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Евгения.
В своем поздравлении мужчина признался Наталье в любви, пожелал новых свершений и пообещал всегда поддерживать ее вместе с семьей и друзьями.
У нас бывают разные отношения, но твоя поддержка всегда рядом. Ты та, которая умеет любить и быть любимой. Ты та, кто подает патроны. Ты замечательная мама для нашей "Голди", ты настоящий друг – твоя любовь и поддержка даже для малознакомых людей очень мощная. Ты настоящая патриотка своего государства. Ты настоящая жена, дочь, сестра, тетя, крестная, подруга и друг,
– написал Терехов и поделился фото жены.
Что известно об отношениях Наташи Карпы и Евгения Терехова?
- Наталья и Евгений познакомились на концерте для ветеранов АТО. Впоследствии они начали встречаться и 14 февраля мужчина сделал предложение любимой на сцене с букетом белых роз.
- Позже пара поженилась, а в конце 2019 года у них родилась дочь Злата.
- За несколько месяцев до начала полномасштабной войны в отношениях возник кризис и Наталья даже подготовила документы для развода.
- В то же время после опасного задания на фронте Евгений решил вернуться в семью.
- Сейчас они поддерживают теплую связь и пытаются восстановить отношения, хотя живут на расстоянии из-за службы мужа.