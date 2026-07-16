Действительно ли у Дантеса был роман с Машей Кондратенко: Он уже влюблен

Украинская певица Маша Кондратенко прокомментировала предположения поклонников о ее возможном романе с певцом Владимиром Дантесом. Слухи об отношениях артистов начали распространяться в сети после выхода их совместного трека.

В интервью проекту "Наедине с Гламуром" певица рассказала, какие отношения сложились между ней и Дантесом.

После премьеры песни "Донт тач" слушатели начали активно обсуждать отношения между исполнителями. Многим показалось, что между артистами существует особая химия, выходящая за рамки обычного сотрудничества и сцены.

Однако сама Кондратенко решила окончательно опровергнуть эти предположения. По ее словам, никакого романтического подтекста в их общении нет.

Прекрасные творческие люди, друзья. У нас сложились прекрасные отношения. Мы выступали вместе на его концерте во Львове. Поэтому все прекрасно, ничего романтического не было. Ну, я знаю, что он уже влюблен,

– пояснила Маша.

Дантес с Машей Кондратенко / фото из инстаграма

Исполнительница также рассказала, что работать с Владимиром ей было чрезвычайно легко. Она вспомнила, что Дантес поддержал ее еще на старте проекта "Песня за час", и именно это событие положило начало их дальнейшему творческому сотрудничеству. Поэтому артистка подчеркнула, что поклонникам не стоит искать скрытых смыслов в их общении.

Кстати, недавно девушка купила свидание с Дантесом за 15 тысяч гривен, и стало известно, как они провели время в гримерке.