Пошел по стопам мамы и дедушки: принц Джордж поразил новым рисунком, опубликованным в журнале

Принц Джордж продемонстрировал незаурядный художественный талант, который, по всей видимости, унаследовал от мамы Кейт Миддлтон и дедушки – короля Чарльза III.

Рисунок 13-летнего наследника престола был опубликован в новом номере британского журнала Country Life. На это обратило внимание издание People.

Так, на страницах журнала Country Life, приглашенным редактором которого стал принц Уильям, можно увидеть яркую иллюстрацию зимородка. Ее Джордж нарисовал еще в прошлом году, когда ему было 12 лет. Сейчас старшему сыну принца и принцессы Уэльских уже исполнилось 13 лет.

Это не первый раз, когда художественные способности принца Джорджа привлекают внимание. На Рождество 2022 года принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились рисунком оленя, который создал их сын. Тогда художник, чья фотография вдохновила мальчика на эту работу, отметил его талант и умение сочетать формы и цвета.

В 2025 году Джордж вновь продемонстрировал свои творческие способности. Тогда принцесса Уэльская опубликовала четыре семейных портрета, которые они вместе с детьми создали во время особого художественного занятия. К нему присоединились также 11-летняя принцесса Шарлотта и 8-летний принц Луи.

Похоже, любовь к рисованию принц Джордж унаследовал от мамы. Кейт Миддлтон тоже увлекается искусством и имеет диплом по истории искусства Университета Сент-Эндрюса. В 2002 году она даже нарисовала этот шотландский город, а затем показала рисунок поклонникам королевской семьи. Именно в Сент-Эндрюсе Кейт познакомилась со своим будущим мужем – принцем Уильямом.

Художественное увлечение разделяет и дедушка Джорджа – король Чарльз III. 77-летний монарх на протяжении многих лет занимается акварельной живописью. Среди его работ – заснеженные виды швейцарского курорта Клостерс и пейзажи вокруг королевского поместья Балморал в Шотландии.

Впрочем, рисование – не единственное увлечение принца Джорджа. Мальчик также интересуется футболом. В частности, недавно он посетил футбольный матч вместе с отцом, принцем Уильямом.