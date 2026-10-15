Тарас Тополя заговорил о счастье, которого давно не испытывал – неужели у певца новые отношения?

Певец Тарас Тополя заинтриговал поклонников заявлением о том, что наконец-то начал испытывать счастье. Лидер группы "Антитела" признался, что уже очень давно не испытывал ничего подобного и даже написал новый трек "ОК".

В эфире радио "Проминь" певец признался, что чувство счастья довольно долго не приходило к нему. И только полгода назад Тарас наконец-то снова смог его почувствовать.

Шесть месяцев назад оно наконец-то пришло впервые. И я поймал себя на мысли, что я просто счастлив и не чувствую себя виноватым ни перед кем, что мне хорошо,

– поделился певец.

Тополя добавил, что, так же как и он, миллионы людей испытывают похожие чувства – стыд за свое счастье. "У кого-то беда, а у меня все хорошо. И вот в таких моральных дилеммах находится действительно большое количество людей", – добавил артист.



Певец Тарас Тополя / Фото из инстаграма певца

Связано ли это чувство счастья с влюбленностью и новыми отношениями – певец не уточнил. В комментариях под видео Тополю поддержали украинцы, поделившись своими ощущениями относительно стыда за счастье.

Как известно, брак Тараса и Елены Тополи (певицы Alyosha), длившийся 12 лет с 2013 года, официально завершился разводом: пара неожиданно объявила о совместном взвешенном решении расстаться 1 декабря 2025 года, а юридически брак был официально расторгнут решением суда в январе 2026 года.



Елена и Тарас Тополи до развода / Фото из инстаграма артистов

Бывшие супруги воспитывают троих общих детей. Причины разрыва артисты оставили в тайне, однако впоследствии Елена отметила, что этот шаг был связан с внутренними изменениями и переоценкой личных границ после многих лет испытаний и вынужденной разлуки из-за полномасштабной войны.

Вскоре после расторжения брака, в январе этого года, вокруг певицы разразился громкий скандал из-за киберпреступления и шантажа. 10 января Елена получила угрозы и требования денег из-за попытки манипуляций с ее интимными видео. Певица сразу обратилась в полицию с заявлением об уголовном правонарушении.



Елена Тополя после развода / Фото mstogniy

Позже ролик с ее участием и другим мужчиной слили в анонимные Telegram-каналы. Елена открыто заявила, что не собирается стесняться или поддаваться манипуляциям преступников, а Тарас Тополя публично поддержал бывшую жену, подчеркнув, что на момент появления материалов их брак уже был официально расторгнут и каждый из них имеет полное право на личную жизнь.

Недавно интервьюерка Алина Доротюк заявила, что Елена Тополя строит свою пиар-стратегию вокруг этого скандального видео.