Бабушка и мама Евы Мишаловой публично поддержали ее после убийства парня на Бали

Бабушка блогерши Евы Мишаловой, Алина Зайднер, поддержала внучку после убийства ее парня, Игоря Комарова, на Бали. Женщина впервые за долгое время вышла на связь к подписчикам.

Зайднер записала видеообращение, которое опубликовала на своей странице в инстаграме.

Алина Зайднер отметила, что сейчас их семья переживает большую боль, поэтому она долго не появлялась в информационном пространстве. Женщина добавила, что сейчас им нужны тишина и человечность.

Я как бабушка хочу попросить всех, кто видит и читает это сейчас о Еве, не добавлять нашей семье еще больше боли слухами, домыслами, травматическими видео. Не все должно становиться публичным, не все требует чужого обсуждения,

– обратилась Зайднер к подписчикам.

Бабушка Евы Мишаловой также поблагодарила людей, которые поддерживают их семью.

В такие моменты ценится простое: тишина, поддержка и человечность, и я благодарю каждого, кто давал нашей семье эти простые вещи,

– написала женщина.

Вышла на связь и мама блогерши. В инстаграме Ольга Роговая опубликовала сообщение, в котором поделилась, что гордится тем, как дочь держится во время одного из самых тяжелых периодов в жизни.

И в какой-то момент понимаешь: это уже не ты. Это не твои слова, советы, не твоя сила в эту конкретную минуту. Это уже она сама: ее характер, внутренний свет, способность выстоять там, где другой мог бы сломаться,

– отметила мама Мишаловой.

