Звезда "Холостяка" Александра Погорелова вышла замуж: волшебные кадры со свадебной церемонии

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Александры.

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Церемония состоялась 25 мая 2025 года в Киеве. Невеста выбрала стильный образ: она надела длинное прозрачное кружевное платье, которое дополнила белым пиджаком и босоножками на каблуках.

Ее избранник, лицо которого Саша продолжает скрывать от публики, появился в черных брюках и белой рубашке.

Александра Погорелова с мужем / Скриншоты из инстаграм-сторис

25.05.2025 – день, что навсегда останется в моем сердце. Это было магически, искренне, эмоционально и невероятно красиво. Спасибо всем, кто был рядом,

– написала девушка в соцсетях.

Что важно, на празднике присутствовал отец Александры, который служит в ВСУ.

Александра Погорелова вышла замуж / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, предложение руки и сердца Погорелова получила 23 декабря 2024 года – также в Киеве. Ранее в своем посте Саша делилась щемящими словами об отношениях: "Он пришел – и остался. Без пафоса, без лишних слов. Просто с теплом, заботой и сердцем, которое стало моим".

Она добавила, что любимый стал ее опорой, поддержкой и тем, кто "знает, как собрать ее, когда она сама теряется". Блогерша призналась, что рядом с ним чувствует себя не только сильной, но и может позволить себе быть слабой – потому что теперь в ее жизни есть кто-то, с кем можно все пережить вместе.