Праздновали в этностиле: участник группы "Курган & Agregat" сыграл свадьбу с харьковской художницей
- Участник группы "Курган & Agregat" Евгений Володченко женился на харьковской художнице и поэтессе Дине Чмуж.
- По случаю бракосочетания пара организовала сбор на FPV-дроны и квадрокоптеры, а на свадьбе выступали фольклорная группа и исполнительница на бандуре.
Участник группы Курган & Agregat Евгений Володченко женился. Его избранницей стала харьковская художница и поэтесса Дина Чмуж.
Пара поделилась кадрами с празднования свадьбы. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Евгения Володченко.
По случаю бракосочетания Евгений и Дина организовали сбор на FPV-дроны и квадрокоптеры DJI Matrice 4T. Для этого даже сняли юмористический ролик, повторив клип на песню "Сердце" Сергея Жадана и Кристины Соловий.
Хотим этот праздничный день посвятить нашим героическим воинам, потому что только благодаря им он может состояться в независимой Украине. Большое уважение, бесконечное уважение и простое человеческое спасибо за все,
– подчеркнули супруги.
Несмотря на то, что пара не очень делилась подробностями о праздновании самой свадьбы, известно, что на празднике спела фольклорная группа "Муравский Шлях". Кроме того, для гостей выступила исполнительница на бандуре. Во время празднования звучали народные песни, а еще на празднике придерживались древних свадебных обрядов. Например, было "гильце" – украшенное деревце, которое символизирует дерево жизни, дерево рода.
Участник группы "Курган & Agregat" Евгений Володченко женился / Скриншоты из инстаграма
Как известно, Евгений и Дина познакомились во время его реабилитации после возвращения с фронта. Об этом музыкант рассказывал в интервью "Ветеран Медиа".
Кто такой Евгений Володченко?
- Это музыкант группы "Курган & Agregat". В апреле 2022 года он мобилизовался. Евгений служил в спецподразделении "Кракен", участвовал в боях на Харьковском направлении.
- На фронте он выполнял обязанности стрелка и был помощником гранатометчика. Последний год дослуживал в роте охраны. В конце 2023-го его перевели в резерв.
- Реабилитация после фронта была нелегкой. В частности, Евгений рассказывал, что проходил лечение в психиатрическом отделении. Среди того, что ему помогло восстановиться, были музыка, спорт и любовь.
- Теперь он вместе с группой "Курган & Agregat" продолжает ездить в туры, поддерживать сборы средств и помогать собратьям.