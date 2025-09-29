Учасник гурту Курган & Agregat Євген Володченко одружився. Його обраницею стала харківська художниця та поетка Діна Чмуж.

Пара поділилася кадрами зі святкування весілля. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Євгена Володченка.

З нагоди одруження Євген і Діна організували збір на FPV-дрони та квадрокоптери DJI Matrice 4T. Для цього навіть зняли гумористичний ролик, повторивши кліп на пісню "Серце" Сергія Жадана та Христини Соловій.

Хочемо цей святковий день присвятити нашим героїчним воїнам, бо тільки завдяки їм він може відбутися у незалежній Україні. Велика шана, нескінченна повага та просте людське дякуємо за все,

– наголосило подружжя.

Попри те, що пара не дуже ділилася подробицями про святкування самого весілля, відомо, що на святі заспівав фольклорний гурт "Муравський Шлях". Крім того, для гостей виступила виконавиця на бандурі. Під час святкування звучали народні пісні, а ще на святі дотримувались стародавніх весільних обрядів. Наприклад, було "гільце" – прикрашене деревце, яке символізує дерево життя, дерево роду.

Як відомо, Євген та Діна познайомилися під час його реабілітації після повернення з фронту. Про це музикант розповідав в інтерв'ю "Ветеран Медіа".

Хто такий Євген Володченко?