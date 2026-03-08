Во время концерта в Киеве: участник группы NAZVA трогательно сделал предложение возлюбленной

Участник группы NAZVA Ярослав Яровенко сделал предложение своей девушке прямо во время концерта в столице.

На событии побывали журналисты 24 Канала, которым удалось снять эксклюзивные кадры трогательного момента.

Яровенко сделал предложение любимой Александре во время выступления 7 марта в клубе Origin Stage.

Ты очень важный для меня человек. Одна из самых важных, наверное, в этом мире, которая меня поддерживает, помогает жить, выживать, работать и творить. Саша, я прошу у тебя руки и сердца,

– трогательно произнес артист.

Девушка ответила Ярославу желанным "да".

Что известно о группе NAZVA?