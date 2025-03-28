Все на замках, – жена солиста "ДК Энергетик" удивила деталями, как его "запаковали" ТЦК

27 марта появилась информация, что фронтмена постпанк-группы "ДК Энергетик" мобилизовали. Впоследствии эту информацию подтвердила жена Якова Марного.

К тому же она подробно рассказала, как это произошло. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Анны.

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Так, по словам жены певца, мужа "запаковали" прямо на улице. Анна и дочь Эльза эмоционально отреагировали на задержание, пытались выяснить детали.

Выходим из трамвая, а там прямо перед нами стоит машина, где его "пакуют". Я просто начинаю кричать: "Ты что прикалываешься? Вылезай оттуда! Что ты делаешь?" Эльза тоже начинает кричать: "Папа, ты куда?,

– поделилась супруга артиста.

В то же время музыкант заверил, что вернется через несколько часов, когда обновит данные в ТЦК, поскольку так ему говорили работники.

В итоге его забрали в поликлинику, закрыли там. Я потом туда пришла, хотя бы, чтобы побыть рядом и поддержать. Но я не смогла попасть туда, потому что там все на замках,

– рассказала Анна.

После медосмотра музыканта доставили на ДВРЗ (воинскую часть). По словам жены, обучение должно завершиться в июне.

Жена Якова Марного рассказала о его мобилизации: смотрите видео онлайн

Впоследствии жена исполнителя еще раз вышла в инстаграм-сторис, где поблагодарила поклонников за поддержку и отметила, что они с любимым понимали, что рано, или поздно его мобилизуют, ведь "он такой же, как все".



Жена Якова Марного высказалась о мобилизации мужа / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, солиста "ДК Энергетик" мобилизовали накануне концерта группы во Львове, поэтому выступление артистов перенесли на июнь.

До июня Яков должен закончить БЗВП и мы надеемся, что удастся отпросить на день и выступить во Львове. Как будет на практике – узнаем ближе к июню,

– отметил продюсер коллектива в комментарии изданию "Виледж".

Певцы подчеркнули, что билеты, которые фаны купили ранее, остаются действительными.