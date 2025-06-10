Еще двое участников группы BTS завершили службу в армии и заявили о возвращении на сцену

Участники южнокорейской группы BTS, Ким Намджун (RM) и Ким Техьон (V), завершили обязательную службу в армии. 10 июня певцов встретили поклонники.

Десятки фанов встретили RM и V аплодисментами возле военной базы. Певцы показались в форме и сказали, что вскоре вернутся на сцену, пишет Show 24 со ссылкой на Reuters.

Читайте также Их боятся, но слушают: почему мир до сих пор одержим Rammstein

Всем АРМИ, которые ждали нас во время службы, я хочу сказать, что я искренне-искренне благодарен. Пожалуйста, подождите еще немного, и мы вернемся с действительно крутым выступлением,

– сказал Ким Техён.

Ким Намджун сыграл для фанов на саксофоне.

Двое других участников группы BTS, Джин и Джей-Хоуп, вернулись из армии ранее и выступали сольно в различных шоу. Чимин, Чонгук и Шуга должны завершить военную службу 21 июня, как сообщают СМИ.

Как пишет BBC, агентство Hybe намекало на воссоединение группы BTS. Коллектив взял паузу в 2022 году. Сотни фанов собрались возле штаб-квартиры Hybe, что в центре Суэла, чтобы праздновать возвращение певцов. Некоторые прилетели из-за границы. Многие были одеты в фиолетовый цвет (фирменный цвет BTS) и несли фотографии RM и V.

Для справки! В Южной Корее все трудоспособные мужчины, в возрасте от 18 до 28 лет, должны прослужить в армии около 2 лет.

Что известно о группе BTS

Южнокорейскую мужскую группу BTS основали в 2013 году. В 2017 году, благодаря успешному туру по США, певцы смогли выйти на мировой рынок. С тех пор они стали очень популярными.

Полное название группы – Bangtan Boys, что на корейском означает "Пуленепробиваемые бойскауты".

Участники группы BTS активно выступают за решение проблем молодежи, в частности через инициативу по вопросам психологического здоровья совместно с ЮНИСЕФ. Они также выступали на Генеральной Ассамблее ООН и встречались с Джо Байденом, чтобы обсудить рост преступлений на почве ненависти против азиатов.