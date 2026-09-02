"Шахеды" упали в 400 метрах от офиса "Люкс ФМ": ведущий показал последствия атаки россиян

Россия продолжает наносить удары по Киеву. 2 сентября столица вновь подверглась удару с использованием дронов. Вражеская атака произошла недалеко от района, где работают украинские журналисты.

Радиоведущий Евгений Фешак оказался рядом с местом падения дронов и показал последствия обстрела в инстаграме.

Генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" вышел на связь с подписчиками прямо с улицы. Он рассказал, что два российских беспилотника упали совсем недалеко от офиса радиостанции.

Буквально в 400 метрах от нашего офиса прилетели два "Шахеда" с разницей, наверное, в 60 секунд,

– рассказал шоумен в видео.

Россия нанесла удар дронами вблизи офиса "Люкс ФМ": смотрите видео онлайн

На кадрах, опубликованных Фешаком, видны поврежденные здания и выбитые окна. На улице было много дыма, а припаркованные рядом автомобили также пострадали. По словам ведущего, в результате падения обломков есть раненые.

Евгений Фешак показал последствия удара "Шахеда" возле офиса "Люкс ФМ" / Скриншоты из Instagram-сторис

Для Евгения Фешака это уже не первый случай, когда он сталкивается с последствиями российских атак. В начале июня этого года он также рассказывал об обстреле, в ходе которого пострадал его дом.