После массированного удара: художественный музей в Киеве закрывается на неопределенный срок

Российские захватчики обстреляли Киевскую область – повреждения получили жилые здания и памятники архитектуры. Также стало известно, что пострадал Национальный художественный музей Украины.

На странице художественного музея в фейсбуке сообщили, что он закрывается "на неопределенный срок". Об открытии обещают сообщить дополнительно.

В Министерстве культуры отметили, что Национальный художественный музей Украины получил повреждения из-за взрывной волны. Работники музея и коллекция не пострадали.

Сейчас профильные службы осматривают здание, фиксируют масштабы разрушений и последствия обстрела. Важно, что здание художественного музея – это памятник архитектуры и монументального искусства.

Национальный художественный музей Украины – это место, где хранится история украинского искусства. Россия систематически атакует гражданскую инфраструктуру и культурные институты. Каждый такой удар – попытка запугать и уничтожить нашу идентичность,

– подчеркнула вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины Татьяна Бережная.

Национальный художественный музей Украины пострадал от взрывной волны / Фото из фейсбука Минкульта

Напомним, ночью 24 мая Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Оккупанты атаковали Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую и Хмельницкую область. Кроме того, враг ударил баллистической ракетой "Орешник" по Белой Церкви.

Что стоит знать о NAMU?

Национальный художественный музей Украины – один из крупнейших и старейших музеев страны. Его основали в августе 1899 года, а открыли в декабре 1904.

По состоянию на начало XXI века музейные фонды насчитывали около 40 тысяч экспонатов. Там сохранена уникальная коллекция произведений украинской живописи, скульптуры и иконописи от княжеской эпохи и древней иконописи до современного искусства.