После нескольких месяцев расследования: дело против Мандзюк за "разжигание вражды" закрыто

Уголовное производство против блогера Елены Мандзюк, которое длилось более полугода, официально закрыто.

Экспертиза не нашла признаков состава преступления, и следствие пришло к выводу об отсутствии оснований для обвинений. Детали решения и хода дела Елена Мандзюк раскрыла на своей странице в инстаграме.

Напомним, в августе 2025 года производство было открыто по заявлению народного депутата Алексея Гончаренко. Дело квалифицировали по статье 161 Уголовного кодекса Украины и полиция начала досудебное расследование по факту возможного разжигания вражды. В рамках дела провели официальную лингвистическую экспертизу МВД, где проанализировали публикации и комментарии Елены Мандзюк. Заключение экспертов показало отсутствие признаков разжигания национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Лингвистическая экспертиза МВД

Уголовное производство закрыто. Состав преступления отсутствует,

– сообщила инфлюенсерка.

Уголовное производство против блогера Елены Мандзюк закрыто

В то же время она заявила, что считает открытие дела манипуляцией, направленной на уничтожение ее имени, репутации и общественной деятельности. Блогер также утверждает, что во время расследования Алексей Гончаренко оказывал на нее политическое, финансовое и социальное давление. По ее словам, это включало волну онлайн-буллинга, который привел к блокированию страниц в соцсетях, угроз ей и ее детям, а также обращение к рекламодателям с призывами прекратить сотрудничество.

Елена Мандзюк заявила о давлении со стороны Алексея Гончаренко

Также Мандзюк заявила, что из-за этого потеряла около 90% дохода от блога.

Елена Мандзюк потеряла 90% дохода от блога из-за уголовного производства

Несмотря на это, она отметила, что продолжит заниматься волонтерской деятельностью, поддерживать украинских военных и развивать собственные инициативы.

