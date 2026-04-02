Исполнительница поделилась видео с одного из своих выступлений и рассказала об эмоциях, которые переживает после возвращения на сцену. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

Наконец я вернулась к сцене, к выступлениям и гастролям. К полноценной творческой жизни. После 5 месяцев лечения, слез и страданий – я в строю. Спасибо Господу Богу, моей семье, верным, надежным друзьям. У меня новый, крутой коллектив – я счастлива,
– отметила Екатерина Бужинская.

Певица также показала часть подготовки к выступлению: в длинном зеленом платье она вместе со своей командой ждет выхода на сцену.

Что известно о состоянии здоровья Екатерины Бужинской?

  • В декабре 2025 года певица сообщила, что перенесла операцию.
  • До этого она в течение двух месяцев проходила лечение из-за серьезной травмы глаза, вызванной контактной линзой.
  • Из-за осложнений артистка находилась под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии.
  • Впоследствии она прошла полный курс лечения и восстановления и сейчас вернулась к творческой деятельности.