Певица временно не может выступать, работать и чувствует себя непросто. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Бужинская уже два месяца лечится от серьезной травмы глаза, вызванной контактной линзой. Артистка сейчас находится под наблюдением врачей в интенсивной терапии.

Я перенесла операцию, мое состояние стабильное. Впереди – путь лечения и восстановления, который я шаг за шагом прохожу с надеждой и терпением. Очень скучаю по вам и всем сердцем хочу как можно быстрее вернуться на сцену, чтобы снова петь для вас. Прошу отнестись к этой ситуации с пониманием и уважением и, если есть возможность, помолиться за мое здоровье,

– отметила Екатерина.

Она имела запланированные выступления с Михаилом Грицканом. В частности, 21 декабря певцы должны были выступить в шоу-ресторане в Харькове, как указано на странице Михаила Грицкана в инстаграме, однако Екатерина Бужинская не появится на этом и других концертах в ближайшее время.

