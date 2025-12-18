Співачка тимчасово не може виступати, працювати й почувається непросто. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Бужинська вже два місяці лікується від серйозної травми ока, спричиненої контактною лінзою. Артистка наразі перебуває під наглядом лікарів в інтенсивній терапії.

Я перенесла операцію, мій стан стабільний. Попереду – шлях лікування та відновлення, який я крок за кроком проходжу з надією та терпінням. Дуже сумую за вами й усім серцем прагну якнайшвидше повернутися на сцену, щоб знову співати для вас. Прошу поставитися до цієї ситуації з розумінням і повагою та, якщо маєте можливість, помолитися за моє здоров'я,

– зазначила Катерина.

Вона мала заплановані виступи з Михайлом Грицканом. Зокрема, 21 грудня співаки повинні були виступити в шоу-ресторані в Харкові, як зазначено на сторінці Михайла Грицкана в інстаграмі, проте Катерина Бужинська не з'явиться на цьому та інших концертах найближчим часом.

