Виконавиця поділилася відео з одного зі своїх виступів та розповіла про емоції, які переживає після повернення на сцену. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграмі.
Нарешті я повернулася до сцени, до виступів і гастролей. До повноцінного творчого життя. Після 5 місяців лікування, сліз і страждань – я в строю. Дякую Господу Богу, моїй сім'ї, вірним, надійним друзям. У мене новий, крутий колектив – я щаслива,
– зазначила Катерина Бужинська.
Співачка також показала частину підготовки до виступу: у довгій зеленій сукні вона разом зі своєю командою чекає на вихід на сцену.
Що відомо про стан здоров'я Катерини Бужинської?
- У грудні 2025 року співачка повідомила, що перенесла операцію.
- До цього вона впродовж двох місяців проходила лікування через серйозну травму ока, спричинену контактною лінзою.
- Через ускладнення артистка перебувала під наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії.
- Згодом вона пройшла повний курс лікування та відновлення і нині повернулася до творчої діяльності.