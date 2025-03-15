35 лет ждал, – Уилл Смит воссоздал культовый танец, который взорвал TikTok

Танец Уилла Смита и Татьяны Али из популярного американского сериала 90-х "Принц из Беверли-Хиллз" получил новую жизнь. Произошло это благодаря тиктоку и треку Anxiety рэперши Doechii.

Пользователи платформы массово снимают видео, повторяя движения из культового эпизода. И даже Уилл Смит подхватил TikTok-тренд на собственный танец, пишет Show 24.

Не пропустите Наталья Могилевская упала на сцене: видео с концерта певицы

Так, Уилл Смит вместе с Татьяной Али – актрисой, которая играла Эшли в сериале, воссоздали знаменитую сцену, где их герои синхронно танцуют.

35 лет ждал, пока этот танец станет трендом,

– написал актер в своем видео, в котором также появилась сама Doechii.

Перед этим он опубликовал оригинальную сцену из "Принц из Беверли-Хиллз" под трек Anxiety.

Оба ролика собрали более 135 миллионов просмотров и 20+ миллионов лайков.

Правда, трек Anxiety вызвал споры среди украинцев. Дело в том, что песня, по мнению некоторых пользователей, популяризирует "русский мир". Что не так с песней Anxiety – смотрите в нашем материале.