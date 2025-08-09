Американская звезда Уитни Хьюстон одна из самых успешных певиц мира. Ее баллада I Will Always Love You стала хитом, ставшим известным во всех странах. Жизнь Уитни Хьюстон была полна взлетов и падений и трагически завершилась в 48 лет.

Уитни Хьюстон была золотым голосом поколения. Сегодня, 9 августа, ей могло бы исполниться 62 года. Show 24 предлагает вспомнить, какой была жизнь певицы.

Интересно От них зависит все: как поклонники и хейтеры влияют на судьбы знаменитостей

Биография Уитни Хьюстон – от детства до безумной славы

Уитни Хьюстон родилась в городе Ист-Оранж, что в штате Нью-Джерси. Ее мать была известной исполнительницей госпела, двоюродная сестра – профессиональная певица. С детства Уитни пела в церковном хоре.



Уитни Хьюстон в детстве / Фото с инстаграм-страницы певицы

В 1983 году она сделала первый шаг к успеху и подписала контракт со звукозаписывающей компанией Arista Records. Один из первых синглов Хьюстон – Hold Me – достиг топ-50 в чартах США. Через два года вышел дебютный альбом. За песню Saving All My Love For You Уитни Хьюстон получила Грэмми.

Широкую известность и узнаваемость Уитни Хьюстон получила после съемок в фильме "Телохранитель" – это был ее дебют в большом кино. Саундтрек I Will Always Love You возглавил американские чарты и продержался на первом месте около 14 недель.

Уитни Хьюстон – I Will Always Love You: смотрите видео онлайн

Впоследствии Уитни Хьюстон в основном занималась актерской карьерой. Когда же ее статус успешной певицы начали занимать Мэрайя Кэри и Селин Дион, она вернулась с новым альбомом.

Весной 2000 также вышел сборник лучших песен Хьюстон. В августе 2001 она подписала контракт на 100 миллионов долларов за шесть новых альбомов с Sony BMG, который стал на тот момент крупнейшим в истории индустрии музыки. Через год вышел диск Just Whitney, дебютировавший на 9-м месте Billboard и ставший золотым во многих странах Европы.

Уитни Хьюстон является обладательницей более 400 музыкальных премий, а сингл I Will Always Love You является восьмой в рейтинге "100 лучших песен за последние 25 лет" по мнению телеканала VH1.



Уитни Хьюстон / Фото с инстаграм-страницы певицы

Личная жизнь Уитни Хьюстон

В 1992 году Уитни Хьюстон вышла замуж за певца группы New Edition Бобби Брауна. В следующем году у них родилась дочь Кристина. В прессе долгое время обсуждали их непростую семейную жизнь и вероятные проблемы с наркотиками. В 2003 Бобби Брауна арестовали за нападение на певицу. Пара развелась в 2007 году.

До брака ходили слухи, что у Уитни были тесные отношения с ее подругой и ассистенткой. Но артистка их отрицала.

Болезнь, проблемы с наркотиками и смерть

В начале 2000-х репутация Уитни Хьюстон начала портиться. Она опаздывала на мероприятия, отменяла концерты. После того как во время обыска в аэропорту в ее сумке нашли марихуану, в прессе появились слухи о том, что певица употребляет наркотики. Ее поведение на некоторых событиях подтверждало эти сплетни. К тому же на одном из интервью Хьюстон призналась, что употребляла наркотические вещества.

В апреле 2010 года Уитни Хьюстон попала в больницу в Париже из-за хронического ринофарингита и инфекции. Впоследствии она лечилась от наркотической и алкогольной зависимости.

11 февраля 2012 года Уитни Хьюстон ушла из жизни. Она захлебнулась водой в ванной комнате, в отеле Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз. Основная версия смерти: певица из-за употребленного алкоголя и антидепрессантов потеряла сознание. Ее пытались вернуть к жизни, но безрезультатно. В организме Хьюстон нашли кокаин, марихуану, лекарства против тревоги и аллергии. Также у нее диагностировали сердечные заболевания.

18 февраля с Уитни Хьюстон попрощались.



Уитни Хьюстон / Фото с инстаграм-страницы певицы

Несмотря на все трагические события, имя Уитни Хьюстон навсегда останется в истории музыки. Даже после 13 лет после ее смерти, певица остается одной из величайших артисток всех времен, а ее влияние на индустрию – неоспоримо.