Вітні Г'юстон була золотим голосом покоління. Сьогодні, 9 серпня, їй могло б виповнитися 62 роки.

Біографія Вітні Г'юстон – від дитинства до шаленої слави

Вітні Г'юстон народилась у місті Іст-Оранж, що в штаті Нью-Джерсі. Її мати була відомою виконавицею госпелу, двоюрідна сестра – професійна співачка. З дитинства Вітні співала у церковному хорі.



Вітні Г'юстон у дитинстві / Фото з інстаграм-сторінки співачки

У 1983 році вона зробила перший крок до успіху та підписала контракт зі звукозаписною компанією Arista Records. Один з перших синглів Г'юстон – Hold Me – сягнув топ-50 у чартах США. Через два роки вийшов дебютний альбом. За пісню Saving All My Love For You Вітні Г'юстон отримала Греммі.

Широку популярність та впізнаваність Вітні Г'юстон здобула після зйомок у фільмі "Охоронець" – це був її дебют у великому кіно. Саундтрек I Will Always Love You очолив американські чарти та протримався на першому місці близько 14 тижнів.

Вітні Г'юстон – I Will Always Love You: дивіться відео онлайн

Згодом Вітні Г'юстон здебільшого займалась акторською кар'єрою. Коли ж її статус успішної співачки почали займати Мерая Кері та Селін Діон, вона повернулася з новим альбомом.

Навесні 2000 також вийшла збірка найкращих пісень Г'юстон. У серпні 2001 вона підписала контракт на 100 мільйонів доларів за шість нових альбомів із Sony BMG, який став на той момент найбільшим в історії індустрії музики. Через рік вийшов диск Just Whitney, що дебютував на 9-му місці Billboard і став золотим у багатьох країнах Європи.

Вітні Г'юстон є власницею понад 400 музичних премій, а сингл I Will Always Love You є восьмою в рейтингу "100 найкращих пісень за останні 25 років" на думку телеканалу VH1.



Вітні Г'юстон / Фото з інстаграм-сторінки співачки

Особисте життя Вітні Г'юстон

У 1992 році Вітні Г'юстон вийшла заміж за співака гурту New Edition Боббі Брауна. Наступного року в них народилась донька Крістіна. У пресі тривалий час обговорювали їхнє непросте сімейне життя та ймовірні проблеми з наркотиками. У 2003 Боббі Брауна заарештували через напад на співачку. Пара розлучилась у 2007 році.

До шлюбу ходили чутки, що у Вітні були тісні стосунки з її подругою та асистенткою. Та артистка їх заперечувала.

Хвороба, проблеми з наркотиками та смерть

На початку 2000-х репутація Вітні Г'юстон почала псуватися. Вона запізнювалась на заходи, скасовувала концерти. Після того як під час обшуку в аеропорту в її сумці знайшли марихуану, у пресі з'явилися чутки про те, що співачка вживає наркотики. Її поведінка на деяких подіях підтверджувала ці плітки. До того ж на одному з інтерв'ю Г'юстон зізналась, що вживала наркотичні речовини.

У квітні 2010 року Вітні Г'юстон потрапила в лікарню в Парижі через хронічний ринофарингіт та інфекцію. Згодом вона лікувалась від наркотичної та алкогольної залежності.

11 лютого 2012 року Вітні Г'юстон пішла з життя. Вона захлинулась водою у ванній кімнаті, у готелі Beverly Hilton Hotel в Беверлі-Гіллз. Основна версія смерті: співачка через вжитий алкоголь та антидепресанти знепритомніла. Її намагалися повернути до життя, але безрезультатно. В організмі Г'юстон знайшли кокаїн, марихуану, ліки проти тривоги й алергії. Також у неї діагностували серцеві захворювання.

18 лютого з Вітні Г'юстон попрощалися.



Вітні Г'юстон / Фото з інстаграм-сторінки співачки

Попри всі трагічні події, ім'я Вітні Г'юстон назавжди залишиться в історії музики. Навіть після 13 років після її смерті, співачка залишається однією з найвидатніших артисток всіх часів, а її вплив на індустрію – беззаперечний.