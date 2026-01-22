Танцовщики Национальной оперы выступили за рубежом в балете "Лебединое озеро"

Украинских танцовщиков Наталью Мацак и Сергея Кривоконя заметили за рубежом. Они выступили в балете "Лебединое озеро", режиссером которого является россиянин.

На это обратила внимание балерина Виктория Зварич. Она опубликовала сообщение по этому поводу на своей странице в инстаграме и призвала к огласке.

Виктория Зварич рассказала, что Сергей Кривоконь получил звание заслуженного артиста и бронь от театра. Вместе с примой-балериной Натальей Мицак они выехали за границу и приняли участие в спектакле "Лебединое озеро" с командой United European Ballet.

Премьер и прима Национальной оперы Украины выезжают за границу и распространяют культурный продукт страны-агрессора. В момент, когда Украина переживает самый сложный период,

– написала Виктория Зварич.

Балерина добавила, что в Украине нет прямого запрета на исполнение Чайковского, но существует рекомендация не использовать российский культурный материал и понятие этики и морального выбора.

Как это прокомментировали в Минкульте?

В комментарии "УП. Культура" Министерство культуры подтвердило, что Наталья Мицак и Сергей Кривоконь выехали за границу и присоединились к распространению культурного российского продукта.

Такой поступок в ведомстве назвали нарушением позиции артистов Национальной оперы Украины, которые принципиально изъяли из репертуара произведения российских композиторов.

"В условиях полномасштабной агрессии России против Украины участие украинских артистов в спектаклях и показах российских композиторов недопустимо. Украинские коллективы и большинство артистов отказались от исполнения музыки российских композиторов, постановок произведений российских писателей, любого сотрудничества с представителями страны-агрессора", – отметили в Министерстве культуры.

Сейчас Минкульт и Национальная опера изучают ситуацию и впоследствии сообщат о решении, что будет в рамках действующего законодательства.

Что известно о United European Ballet?

На сайте Colossart Production указано, что в балете находится 40 профессиональных танцовщиков из разных стран – США, Англии, Германии, Италии, Франции, Испании и Украины. Также известно, что спектакль срежиссировал российский хореограф Лев Иванов. Однако информация о танцорах отсутствует.