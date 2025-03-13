Блогер из Кривого Рога подал документы на гражданство России: "Будет моим домом"
- Блогер Артур Бабич из Кривого Рога подал документы на получение гражданства России и заявил, что Россия станет его официальным домом.
- Бабич должен будет соблюдать российские законы, включая возможное участие в военных действиях против Украины, что он готов сделать.
Известный тиктокер Артур Бабич, который родом из Кривого Рога, предал Родину. Он подал документы на получение гражданства России – страны, которая ведет войну против Украины.
К тому же блогер сделал циничное обращение к журналистам, пишет Show 24.
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Так, Бабич опубликовал видео из миграционного центра Сахарова в Москве, где он подал пакет документов для получения российского паспорта.
Сам до сих пор не верю, что совсем скоро Россия официально будет моим домом,
– отметил в своем телеграм-канале блогер.
К тому же предатель призвал журналистов больше не называть его украинским тиктокером.
Важно заметить, что получив российский паспорт, Бабич должен будет соблюдать все законы России, включая возможное участие в военных действиях против Украины. Тиктокер ранее уже об этом высказывался и тогда стало известно, что Артур Бабич готов воевать против Украины.
Что известно об Артуре Бабиче
- Парень получил известность благодаря коротким видео в тикток. В 2020 году Артур присоединился к московскому TikTok-хаусу Dream Team и даже начал музыкальную карьеру. Среди его треков: "Парень простой", "Мармеладка" и "Праздник".
- После полномасштабного вторжения России в Украину Бабич не поддержал Родину, зато периодически демонстрировал приверженность к стране-агрессору и ее власти.
- Правда, в прошлом году тиктокера обвиняли в "дискредитации Вооруженных сил России" после исполнения гимна Украины во время стрима, однако впоследствии ему разрешили вернуться в Москву, что он и сделал в декабре прошлого года.