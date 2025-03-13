Блогер из Кривого Рога подал документы на гражданство России: "Будет моим домом"

Известный тиктокер Артур Бабич, который родом из Кривого Рога, предал Родину. Он подал документы на получение гражданства России – страны, которая ведет войну против Украины.

К тому же блогер сделал циничное обращение к журналистам, пишет Show 24.

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Так, Бабич опубликовал видео из миграционного центра Сахарова в Москве, где он подал пакет документов для получения российского паспорта.

Сам до сих пор не верю, что совсем скоро Россия официально будет моим домом,

– отметил в своем телеграм-канале блогер.

К тому же предатель призвал журналистов больше не называть его украинским тиктокером.

Важно заметить, что получив российский паспорт, Бабич должен будет соблюдать все законы России, включая возможное участие в военных действиях против Украины. Тиктокер ранее уже об этом высказывался и тогда стало известно, что Артур Бабич готов воевать против Украины.

Что известно об Артуре Бабиче