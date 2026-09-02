Украинка сыграла на фортепиано среди руин собственного дома: видео, которое доводит до слез

Российский террор продолжает разрушать жизни украинцев, но нашу нацию не сломить. На днях в сети появилось трогательное видео из Киевской области, которое доказывает это без лишних слов.

Женщина села за уцелевшее фортепиано прямо посреди комнаты, разрушенной российскими обстрелами, и сыграла знакомую каждому мелодию"Ніч яка місячна". Журналистка Ирина Шев опубликовала эти кадры в своем инстаграме. За двое суток трогательный ролик собрал более 75 тысяч лайков и сотни комментариев со словами поддержки.

Главной героиней вирусного видео стала Татьяна – жительница села Мила. Ее семья осталась без крыши над головой из-за масштабной атаки россиян 28 августа.

Дочь Татьяны Виктория в социальных сетях пояснила, что этим выступлением мама хотела продемонстрировать силу украинцев и напомнить, что их невозможно сломить.

Это моя мама и наш дом, который родители строили много лет, где выросли четверо детей…

– поделилась женщина.

Дочь Татьяны прокомментировала видео, где мама играет на фортепиано / Скриншот из соцсети Threads

Она добавила, что дом сейчас совершенно непригоден для жизни.

Из-за попадания снаряда и последующей детонации здание осталось без крыши, с выбитыми окнами, дверями и поврежденными стенами. На момент взрыва внутри находился только отец Виктории, который чудом выжил, но нуждался в медицинской помощи.

Женщина также отметила, что их дом страдает от российского террора уже во второй раз. Впервые семья пережила подобный ужас еще во время оккупации Киевской области в 2022 году.

Напомним, что 28 августа российский беспилотник "Герань-4" поразил склады с боеприпасами в селе Мила, что спровоцировало вторичную детонацию. В результате были повреждены около 130 домов и гражданских объектов. По последним данным, атака унесла жизни 38 человек, еще полсотни получили ранения. Большинство погибших – жители пансионата для пожилых людей "Добрый дом".

СБУ уже возбудила уголовное дело по факту этой ужасной трагедии.