Жінка сіла за вціліле фортепіано просто посеред знищеної російськими обстрілами кімнати та заграла знайому кожному мелодію "Ніч яка місячна". Журналістка Ірина Шев опублікувала ці кадри у своєму інстаграмі. За дві доби щемливий ролик зібрав понад 75 тисяч лайків та сотні коментарів зі словами підтримки.

Головною героїнею вірусного відео стала Тетяна – жителька села Мила. Її родина втратила дах над головою через масштабну атаку росіян 28 серпня.

Донька Тетяни Вікторія в соцмережах пояснила, що таким виконанням мама хотіла показати силу українців та нагадати, що їх неможливо зламати.

Це моя мама і наш будинок, який батьки будували багато років, де виросло четверо дітей…

– поділилася жінка.

Донька Тетяни прокоментувала відео, де мама грає на фортепіано / Скриншот з соцмережі Threads

Вона додала, що дім зараз абсолютно непридатний для життя.

Через влучання та подальшу детонацію будівля залишилася без даху, з вибитими вікнами, дверима та пошкодженими стінами. На момент вибуху всередині перебував лише батько Вікторії, який дивом вижив, але потребував медичної допомоги.

Жінка також зазначила, що їхній будинок страждає від російського терору вже вдруге. Вперше родина пережила подібний жах ще під час окупації Київщини у 2022 році.

Нагадаємо, що 28 серпня російський безпілотник "Герань-4" влучив у склади з боєприпасами в селі Мила, що спровокувало вторинну детонацію. Внаслідок цього пошкоджено близько 130 будинків та цивільних об'єктів. За останніми даними, атака забрала життя 38 людей, ще пів сотні отримали поранення. Більшість загиблих – мешканці пансіонату для літніх людей "Добрий дім".

СБУ вже відкрила кримінальне провадження за фактом цієї жахливої трагедії.