Украинка из Покровска победила в конкурсе "Миссис Германия"

В Германии состоялся финал конкурса красоты, где победу одержала модель родом из Украины. Уроженка Покровска получила титул "Миссис Германия".

Украинцы в очередной раз доказывают, что достойны престижных наград. 40-летняя Екатерина Вагнер, которая родилась в Покровске, победила в конкурсе "Миссис Германия". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание NN.

К слову Что известно о Валерии Лисовской – обладательнице титула "Мисс Украина 2025"

Престижный конкурс красоты "Мисс и Миссис Германия" состоялся 5 января в городе Вернигероде. Участницы боролись за победу в нескольких категориях. "Мисс Германией" стала Беатрис Бодруг.

Зато за титул "Миссис Германия" (MRS Germany) боролось 23 участницы – девушки в возрасте от 28 лет и замужние женщины. Победительницей в финале конкурса стала Екатерина Вагнер. Ей удалось поразить как зрителей, так и судей.



Екатерина Вагнер – "Миссис Германия" / Фото из инстаграма Екатерины Вагнер

Екатерина Вагнер прокомментировала победу на своей странице в фейсбуке.

Мой путь как "Миссис Германии" только начался – и уже появляется так много идей, как можно сделать что-то полезное. Но я никогда не забываю, с чего все началось. Я родилась не в Германии, но она является моим домом уже более десяти лет. Здесь я нашла свое место. Здесь я пустила корни. Здесь родились мои дети. Германия является частью моей истории. И навсегда частью меня,

– написала модель.

Что известно о Екатерине Вагнер?

Екатерина родилась и выросла в Покровске Донецкой области. Правда, на странице в фейсбуке она указала старое название города (Красноармейск).

В 2008 году Екатерина Вагнер поехала в Германию, где продолжала обучение. Там она решила остаться и в дальнейшем. Женщина вышла замуж, родила двоих детей. Она имеет собственный бизнес, также любит балет, фортепиано и футбол.

Путь к титулу "Миссис Германия" был непростым. Сначала она победила на местном конкурсе красоты, впоследствии прошла в национальный отбор "Миссис Германии". Там оценивали не только внешность, но и интеллект.