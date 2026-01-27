Украинская модель открыла кутюрный показ Georges Hobeika на Неделе моды в Париже
- Украинская модель Вера Бошкова открыла кутюрный показ модного дома Georges Hobeika на Неделе моды в Париже.
- Вера Бошкова родом из Измаила, начала карьеру в 14 лет и сотрудничала с такими брендами, как Dolce&Gabbana, Dior, Prada и Moschino.
Украинская модель Вера Бошкова приняла участие в Неделе моды в Париже. Она открывала кутюрный показ модного дома Georges Hobeika
Кадры с события уже появились на официальной странице бренда в инстаграме. К тому же модель поделилась своими впечатлениями от этого знакового события.
Вера появилась на показе в элегантном платье пастельно-розового цвета. Верхняя часть корсета имеет сердцевидный вырез и цветочную вышивку с блестками. Низ наряда выполнен из легкого прозрачного тюля, что создает эффект легкости
Для справки! Georges Hobeika – ливанский бренд высокой моды, основанный Жоржем Хобейкой. Бренд известен изысканными свадебными платьями и одеждой haute couture, ручной вышивкой и элегантным дизайном.
После показа модель вышла на связь в Threads.
Я открывала кутюрный показ Georges Hobeika. Момент когда дизайнер говорит: "Когда я впервые тебя увидел, я понял, что эта потрясающая девушка идеально подходит моему бренду", в голове происходит что-то невероятное, все замирает, и ты просто хочешь наслаждаться моментом и благодарить Бога за все,
– рассказала Вера Бошкова.
Что известно о Вере Бошковой?
- Она родом из города Измаил, что в Одесской области.
- Модель начала карьеру еще в 14 лет и с тех пор успела сотрудничать с рядом мировых брендов, среди которых Dolce&Gabbana, Dior, Prada, Burberry, Moschino и многие другие.
- Недавно девушка приняла участие в фотосессии для бренда KHY, основанного Кайли Дженнер.