Сегодня, 1 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц, День украинского казачества и Покровы. Эта дата установлена для того, чтобы отдать благодарность и уважение всем тем, кто борется за нашу независимость на поле боя, и тем, кто отдал свою жизнь за Украину.

К сожалению, с 2014 года Украина потеряла тысячи своих сыновей и дочерей. Среди них есть и известные люди, которые оставили профессиональную карьеру актера, юмориста, ведущего и т.д., и взяли в руки оружие, чтобы защитить дом от российских оккупантов. Для некоторых из них эта борьба уже закончилась. В День защитников и защитниц в подборке Show24 вспоминаем тех, кто больше никогда не переступит порог родного дома и не появится на экранах зрителей.

Александр Чечун

Мужчина был известен как участник команды "Стадион Диброва" на проекте "Лига смеха". К сожалению, его жизнь оборвалась 9 апреля 2025 года. Александр получил серьезное ранение на фронте во время выполнения боевого задания, а врачи почти год боролись за жизнь защитника, однако чуда не произошло.

Александр Чечун / Скриншот из инстаграма

Максим Нелипа

Максим Нелипа – актер "Дизель шоу" и командир роты 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов, погиб 12 мая в бою. Известно, что перед тем актер был ранен и перенес несколько операций. Однако это не помешало ему вернуться на фронт. У Максима Нелипы остались сын и дочь.

Максим Нелипа / Фото из соцсетей погибшего

Алексей Хильский

Актер служил в составе 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск в должности главного сержанта взвода разведроты. Он отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания. Ранее Алексей дважды получал ранения, однако после реабилитаций возвращался на передовую.

Алексей Хильский / Фото из соцсетей

Ярослав Гаркавко

В декабре 2022 года оборвалась еще одна жизнь участника "Лиги смеха". Ярослав выступал в составах команд "ОГО" и "Воробушек". С началом большой войны вступил в ряды ВСУ и отдал свою жизнь, защищая Украину от российских оккупантов.

Ярослав Гаркавко / Фото из инстаграма "Лиги смеха"

Максим Кривцов

Поэт принимал активное участие в Революции достоинства в 2013 – 2014 годах. В 2014 году он добровольцем вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Позже работал с ветеранами в реабилитационных центрах. Когда началась полномасштабная война, Максим вернулся на фронт. К сожалению, война унесла жизнь в возрасте 33 лет. 7 января 2024 – день, когда сердце военного перестало биться.

В этом году Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины поэту и военному Максиму Кривцову.

Максим Кривцов / Фото с фейсбука

Юрий Фелипенко

О смерти украинского актера сообщила его жена – Екатерина Мотрич. Мужчина после начала полномасштабного вторжения актер добровольно присоединился к батальону ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона, который выполняет боевые задачи на передовой. Юрий Фелипенко погиб на фронте.

Юрий Фелипенко / Фото из инстаграма Екатерины

Роман Иваненко

Мужчина был одним из участников команды "Наш Формат". Роман погиб в феврале 2023 года. Когда началась большая война, то он находился в Германии, однако решил вернуться домой. Сначала занимался волонтерством, а потом ушел на фронт добровольцем.

Роман Иваненко / Фото из инстаграма Черняка

Евгений Светличный

Актер, который известен по фильму "Носорог", погиб 19 июля 2023 года. Он служил на защите Родины в составе 1-й отдельной штурмовой роты ("Гонор") 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи".

Евгений и несколько его собратьев погибли во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.

Евгений Светличный / Фото из фейсбука Олега Сенцова

Паша Ли

Павел Ли был украинским актером, который погиб 6 марта 2022 года в Ирпене во время российского вторжения. Он не был военнослужащим. Мужчина активно занимался волонтерской деятельностью, помогая гражданским и военным в зоне боевых действий, координировал сбор и раздачу гуманитарной помощи.

Машину, где находился волонтер и его знакомые, расстреляли россияне. Раненого и залитого кровью Павла не дали забрать с места трагедии. Только через 6 дней тело актера удалось разыскать и вывезти.

Паша Ли / Фото из инстаграма актера

Василий Кухарский

Актер с начала большой войны присоединился к рядам ВСУ. В сентябре 2023 года получил серьезные ранения. Василий проходил сложное лечение, впрочем, ему так и не удалось встать на ноги и актер умер 7 декабря в одной из больниц Киева.

Василий Кухарский / Фото из фейсбука жены актера

К сожалению, это еще далеко на весь список тех, чьи жизни унесла война. Все, что мы можем сделать сегодня, то это поблагодарить защитников за их жертву, почтить память погибших и помогать сейчас тем, кто продолжает борьбу на фронте.

Вечная слава и память всем тем, кто отдал свои жизни за Украину.