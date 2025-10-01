Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць, День українського козацтва та Покрови. Ця дата встановлена для того, щоб віддати вдячність та шану усім тим, хто виборює нашу незалежність на полі бою, й тим, хто віддав своє життя за Україну.

На жаль, від 2014 року Україна втратила тисячі своїх синів і доньок. Серед них є й відомі люди, які полишили професійну кар'єру актора, гумориста, ведучого тощо, й взяли до рук зброю, щоб захистити домівку від російських окупантів. Для деяких з них ця боротьба вже закінчилась. У День захисників і захисниць у добірці Show24 згадуємо тих, хто більше ніколи не переступить поріг рідного дому й не з'явиться на екранах глядачів.

Олександр Чечун

Чоловік був відомий як учасник команди "Стадіон Діброва" на проєкті "Ліга сміху". На жаль, його життя обірвалось 9 квітня 2025 року. Олександр зазнав серйозного поранення на фронті під час виконання бойового завдання, а лікарі майже рік боролись за життя захисника, однак дива не сталось.

Олександр Чечун / Скриншот з інстаграму

Максим Неліпа

Максим Неліпа – актор "Дизель шоу" і командир роти 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, загинув 12 травня у бою. Відомо, що перед тим актор був поранений і переніс декілька операцій. Однак це не завадило йому повернутись на фронт. У Максима Неліпи залишилися син і донька.

Максим Неліпа / Фото з соцмереж загиблого

Олексій Хільський

Актор служив у складі 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ на посаді головного сержанта взводу розвідроти. Він віддав своє життя під час виконання бойового завдання. Раніше Олексій двічі зазнавав поранень, однак після реабілітацій повертався на передову.

Олексій Хільський / Фото з соцмереж

Ярослав Гаркавко

У грудні 2022 року обірвалось ще одне життя учасника "Ліги сміху". Ярослав виступав у складах команд "ОГО" та "Воробушек". З початком великої війни вступив до лав ЗСУ і віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів.

Ярослав Гаркавко / Фото з інстаграму "Ліги сміху"

Максим Кривцов

Поет брав активну участь у Революції гідності у 2013 – 2014 роках. У 2014 році він добровольцем долучився до лав Збройних сил України. Пізніше працював із ветеранами у реабілітаційних центрах. Коли розпочалась повномасштабна війна, Максим повернувся на фронт. На жаль, війна забрала життя у віці 33 років. 7 січня 2024 року – день, коли серце військового перестало битись.

Цього року Володимир Зеленський посмертно надав звання Героя України поету та військовому Максиму Кривцову.

Максим Кривцов / Фото з фейсбуку

Юрій Феліпенко

Про смерть українського актора повідомила його дружина – Катерина Мотрич. Чоловік після початку повномасштабного вторгнення актор добровільно приєднався до батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-го окремого штурмового батальйону, який виконує бойові завдання на передовій. Юрій Феліпенко загинув на фронті.

Юрій Феліпенко / Фото з інстаграму Катерини

Роман Іваненко

Чоловік був одним з учасників команди "Наш Формат". Роман загинув у лютому 2023 року. Коли розпочалась велика війна, то він перебував у Німеччині, однак вирішив повернутись додому. Спершу займався волонтерством, а тоді пішов на фронт добровольцем.

Роман Іваненко / Фото з інстаграму Черняка

Євген Світличний

Актор, який відомий за фільмом "Носоріг", загинув 19 липня 2023 року. Він служив на захисті Батьківщини в складі 1-ї окремої штурмової роти ("Гонор") 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".

Євген та декілька його побратимів загинули під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку.

Євген Світличний / Фото з фейсбуку Олега Сєнцова

Паша Лі

Павло Лі був українським актором, який загинув 6 березня 2022 року в Ірпені під час російського вторгнення. Він не був військовослужбовцем. Чоловік активно займався волонтерською діяльністю, допомагаючи цивільним та військовим у зоні бойових дій, координував збори та роздачу гуманітарної допомоги.

Автівку, де перебував волонтер і його знайомі, розстріляли росіяни. Пораненого та залитого кров'ю Павла не дали забрати з місця трагедії. Лише через 6 днів тіло актора вдалося розшукати та вивезти.

Паша Лі / Фото з інстаграму актора

Василь Кухарський

Актор з початку великої війни приєднався до лав ЗСУ. У вересні 2023 року зазнав серйозних поранень. Василь проходив складне лікування, утім, йому так і не вдалось стати на ноги й актор помер 7 грудня в одній з лікарень Києва.

Василь Кухарський / Фото з фейсбуку дружини актора

На жаль, це ще далеко на весь список тих, чиї життя забрала війна. Усе, що ми можемо зробити сьогодні, то це подякувати захисникам за їхню жертву, вшанувати пам'ять загиблих і допомагати зараз тим, хто продовжує боротьбу на фронті.

Вічна слава та пам'ять усім тим, хто віддав свої життя за Україну.