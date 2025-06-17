Прощання з Юрієм Феліпенком відбудеться у четвер, 19 червня. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм Катерини Мотрич.

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Прощання з Юрієм Феліпенком відбудеться у Києві. Церемонія розпочнеться о 11:00 в Театрі на Подолі для тих, хто знав актора та його сім'ю. Тих, хто хотів би вшанувати пам'ять захисника, запрошують на прощання о 13:30 у Михайлівському соборі.

Я дуже прошу вас прийти. Для Юри це мало б велике значення. Для мене – стало б втіхою,

– підкреслила Катерина Мотрич.