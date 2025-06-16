Після звістки про його загибель, мережею шириться відео, записане з нагоди дня народження Ліни Костенко у березні цього року. Юрій Феліпенко у військовій формі читав вірш великої поетеси. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на 429-й окремий полк БпС "Ахіллес".

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Який вірш читав Юрій Феліпенко

Юрій Феліпенко на псевдо Травень з квітня 2024 року був частиною полку "Ахіллес". Відомий актор добровільно долучився до війська.

19 березня 2025 року поетеса Ліна Костенко святкувала 95-річний ювілей, з нагоди якого відомі українці читали її найкращі вірші. Юрій Феліпенко декламував вірш "Перші кроки", написаний в далекому 1957 році. Після звісти про загибель актора це відео розлетілось мережею. Цим же роликом полк "Ахіллес" вшанував пам'ять свого побратима.

Побратими Юрія завжди могли розраховувати на нього у години найскладніших штурмів. Дякуємо за чин, друже Травень. Памʼятаємо та помстимося,

– йдеться у підписі до відео.

Юрій Феліпенко читає вірш "Перші кроки": дивіться відео

Про загибель Юрія Феліпенка повідомила його дружина Катерина Мотрич, з якою він одружився у червні минулого року після 5 років стосунків. Про дату та місце прощання з актором повідомлять згодом.