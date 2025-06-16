После известия о его гибели, сетью распространяется видео, записанное по случаю дня рождения Лины Костенко в марте этого года. Юрий Фелипенко в военной форме читал стихотворение великой поэтессы. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на 429-й отдельный полк БпС "Ахиллес".

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Какое стихотворение читал Юрий Фелипенко

Юрий Фелипенко по псевдониму Май с апреля 2024 года был частью полка "Ахиллес". Известный актер добровольно присоединился к войску.

19 марта 2025 года поэтесса Лина Костенко праздновала 95-летний юбилей, по случаю которого известные украинцы читали ее лучшие стихи. Юрий Фелипенко декламировал стихотворение "Первые шаги", написанное в далеком 1957 году. После известия о гибели актера это видео разлетелось по сети. Этим же роликом полк "Ахиллес" почтил память своего собрата.

Собратья Юрия всегда могли рассчитывать на него в часы самых сложных штурмов. Спасибо за чин, друг Май. Помним и отомстим,

– говорится в подписи к видео.

Юрий Фелипенко читает стихотворение "Первые шаги": смотрите видео

О гибели Юрия Фелипенко сообщила его жена Екатерина Мотрич, с которой он женился в июне прошлого года после 5 лет отношений. О дате и месте прощания с актером сообщат позже.