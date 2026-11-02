Второй раз появились перед телекамерами: украинские артисты, возвращавшиеся на шоу талантов

Для одних это была попытка исправить прошлую неудачу, для других – возможность показать, насколько они изменились. Некоторые украинские артисты не побоялись снова выйти на сцену талант-шоу. Их возвращения привели к совершенно разным результатам.

Участие в талант-шоу не всегда заканчивается победой или даже выходом в следующий этап. Однако некоторые исполнители не сдаются после первой попытки и возвращаются перед телекамерами спустя годы. 24 Канал собрал истории украинских артистов, которые решили испытать судьбу во второй раз.

Василий Логай – спустя годы вновь встретился с Натальей Могилевской

Во втором выпуске "Голоса страны-14" на сцену неожиданно вернулся Василий Логай. У певца уже есть опыт участия в телевизионных музыкальных проектах: он выступал в первом сезоне "Голоса страны" и дошел до полуфинала. Кроме того, около 20 лет назад артист участвовал в шоу "Шанс", где его наставником был Кузьма Скрябин.

На этот раз Василий выбрал для слепых прослушиваний композицию Feel британского исполнителя Робби Уильямса. Свое выступление он посвятил памяти жены, скончавшейся от онкологического заболевания.

К певцу повернулись Наталья Могилевская, Артем Пивоваров и MONATIK. Однако самым трогательным моментом стала реакция Могилевской: она узнала давнего знакомого и не скрывала радости от встречи.

Вася! Моё солнышко! 20 лет назад! Кузьма, "Шанс"... Моё солнышко! Как ты спел! Как я рада тебя видеть!

– эмоционально обратилась к нему артистка.

В итоге Логай выбрал команду Могилевской. Так, после многолетнего перерыва он вновь получил возможность продолжить участие в вокальном проекте.

Василий Логай "Feel" – "Голос страны" – смотреть видео онлайн:

Зиновий Карач – вернулся на "Голос страны" спустя восемь лет

Еще один певец, которого зрители могли видеть на сцене "Голоса страны" ранее, – Зиновий Карач. Впервые он пришел на шоу в восьмом сезоне и попал в команду Сергея Бабкина. Однако тогда его путь завершился на этапе нокаутов.

Спустя восемь лет артист решил вновь испытать свои силы. Для слепых прослушиваний он подготовил композицию "Розы на перроне", которую переосмыслил вместе со своей группой. К исполнителю повернулись Тина Кароль и MONATIK.

Во время общения с тренерами Карач вспомнил, что ранее уже встречался с Кароль на проекте, но тогда певица не выбрала его. На этот раз ситуация изменилась: артист решил присоединиться именно к ее команде.

После выступления Зиновий и Тина даже спели вместе. Для музыканта возвращение стало поводом не только продемонстрировать собственные изменения, но и рассказать более широкой аудитории о своей работе с украинской ретромузыкой.

Зиновий Карач "Розы на перроне" – "Голос страны" – смотреть видео онлайн:

София Тепла – вернулась на "Украина имеет талант", чтобы исполнить давний трюк

Не только вокалисты решаются на повторную попытку. София Тепла из Подольска Одесской области вернулась на сцену "Украина имеет талант" спустя пять лет после первого участия.

Тогда девушка не смогла выполнить один из самых сложных элементов своего номера – выстрел из лука ногами. Однако она не отказалась от задумки и продолжила тренироваться.

Во время нового выступления София продемонстрировала гораздо более сложный номер: стоя на руках, она ногами натянула тетиву и выстрелила из лука огненной стрелой. На этот раз трюк удался, а сама участница вошла в десятку финалистов шоу.

Пять лет назад у меня не получился трюк с луком. Я вернулась еще раз, чтобы доказать, что у меня это получается,

– пояснила София в интервью "Суспильному".

В финале девушка планировала еще больше усложнить номер – выполнить выстрел с закрытыми глазами. Так неудачная попытка из детства стала для нее мотивацией вернуться на телевизионную сцену.

София Тепла – Украина имеет талант – смотреть видео онлайн:

Анна Клименко – после неудачи в детском шоу покорила всех тренеров

Еще одна история второго шанса связана с 17-летней Анной Клименко – дочерью победителя седьмого сезона "Голоса страны" Александра Клименко.

Ранее девушка уже участвовала в "Голосе. Дети", однако тогда ни один из тренеров не повернул к ней кресло. Несмотря на неудачный опыт, Анна продолжила заниматься вокалом и впоследствии решила попробовать свои силы в шоу для взрослых.

На этот раз она исполнила песню One Day и получила совершенно иную реакцию наставников. К участнице повернулись все четверо тренеров – Тина Кароль, Наталья Могилевская, MONATIK и Артем Пивоваров.

Особым моментом стала встреча с Тиной Кароль. Именно в ее команде когда-то победил отец Анны, однако девушка решила не повторять его путь. Она выбрала команду MONATIK.

Таким образом, вторая попытка Анны на вокальном шоу оказалась гораздо успешнее: на этот раз она не просто прошла слепые прослушивания, но и получила возможность самостоятельно выбрать наставника.

Что-то мне подсказывает, что нужно немного изменить историю. Поэтому я иду к Монатику,

– сказала Анна. – сказала Анна.

Анна Клименко "One day" – "Голос страны" – смотреть видео онлайн:

К слову, победа в талант-шоу не всегда гарантирует артистам долгую карьеру на большой сцене. Ранее мы рассказывали, как сложились судьбы победителей предыдущих сезонов "Голоса страны" и чем они занимаются сейчас.