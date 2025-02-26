Получили второе дыхание: 7 старых украинских песен, которые стали популярными благодаря тиктоку

После начала полномасштабного вторжения украинская музыка переживает настоящий ренессанс. Определенную роль в этом играют соцсети и тикток, где вирусные самые неожиданные композиции.

Благодаря трендам и вирусным видео старые украинские песни получают новую жизнь, завоевывая сердца молодого поколения. 24 Канал расскажет о легендарных композициях, которые вернулись в моду и плейлисты благодаря тиктоку.

К слову Хит 2000-х снова в тренде: песня "Бумбокса" залетела в чарт ТОП-100 Apple Music

"Смереки осені не знають"

Немало песен Степана Гиги были популярными в тиктоке. Но когда исполнение его песни 1991 года завирусилось в соцсети, артист решил представить релиз. К тому времени композиция не была такой известной.

Песни, ставшие популярными благодаря тиктоку: видео

"Риба з раком"

Оригинальный отрывок песни взят из фильма "Пропавшая грамота" 1972 года. Слова "Танцевала рыба с раком" напевает Иван Миколайчук, который играет казака Василия. Теперь песней увлеклись не только украинцы, но и иностранцы.

Песни, ставшие популярными благодаря тиктоку: видео

"Пісня буде поміж нас"

Владимир Ивасюк создал эту композицию в далеком 1971 году. Кроме него, песню исполняло много других певцов. Однако именно оригинал стал популярным в тиктоке и собрал миллионы просмотров на различных видео. Композиция снова и снова набирает популярность летом, когда хочется воспевать Карпаты и родные места.

Песни, ставшие популярными благодаря тиктоку: видео

"Зцапала злапала"

Внезапно в тиктоке завирусились хиты из альбома группы "Бумбокс" Family Бизнес. Наибольшую популярность получил трек "Зцапала злапала" – он даже попал в чарты Apple Music.

Песни, ставшие популярными благодаря тиктоку: видео

"Я козачка твоя"

Музыка к этой композиции была создана в 1991 году, а впоследствии Николай Збарацкий написал текст. Первой исполнительницей была Надежда Галковская, однако в сети завирусилось исполнение Раисы Кириченко.

Песни, ставшие популярными благодаря тиктоку: видео

"Я піду в далекі гори"

Еще одна песня Владимира Ивасюка долгое время была популярной в тиктоке. Сейчас она снова вирусится – все благодаря перепеву группы TVORCHI, которые вскоре выпустят полноценный трек.

Песни, ставшие популярными благодаря тиктоку: видео

"Дівчина-весна"

Культовый трек Натальи Бучинской вышел еще 20 лет назад. В сети создали ремикс на эту песню, который стал популярным и дал второе дыхание оригиналу.

Песни, ставшие популярными благодаря тиктоку: видео