Некоторые из этих композиций покорили мировые музыкальные чарты, другие стали вирусными в соцсетях или до сих пор звучат на вечеринках за границей. Вспоминаем украинские хиты, которые полюбились слушателям в разных уголках мира.

Украинская музыка уже давно привлекает внимание слушателей за пределами страны. И для этого артистам не всегда нужно участвовать в международных конкурсах: иногда достаточно одной песни, которая находит отклик у миллионов людей. 24 Канал собрал композиции украинских исполнителей, которые стали популярными за рубежом и помогли еще больше познакомить мир с нашей музыкой.

"Плакала" – KAZKA

В 2018 году группа KAZKA громко заявила о себе не только в Украине, но и за рубежом. Песня "Плакала" стала настоящим международным хитом: она вошла в десятку самых популярных композиций глобального чарта Shazam, где продержалась 25 дней.

Композицию активно слушали в разных странах, а ее клип на YouTube собрал сотни миллионов просмотров. Успех песни был настолько большим, что группа даже выпустила англоязычную версию Cry. Также KAZKA записала ремикс вместе с нидерландско-марокканским диджеем R3HAB.

SHUM – Go_A

После выступления на "Евровидении-2021" группа Go_A привлекла внимание международной аудитории своей необычной композицией SHUM. Сочетание украинского фольклора, электронной музыки и мощного вокала Екатерины Павленко пришлось по душе слушателям в разных странах.

Песня заняла пятое место на конкурсе, а впоследствии возглавила мировой вирусный чарт Spotify Viral 50. Кроме того, SHUM стала первой полностью украиноязычной композицией, попавшей в рейтинг Billboard Global 200. Это один из самых ярких примеров того, как украинский язык и народные мотивы могут заинтересовать мировую аудиторию.

"Stefania" – Kalush Orchestra

Еще одним украинским хитом, который услышал весь мир, стала песня "Stefania" группы Kalush Orchestra. Композиция принесла Украине победу на "Евровидении-2022", набрав 631 балл.

После конкурса песня продолжила покорять международные площадки. Она попала в британский музыкальный чарт Official Singles Chart, а также стала популярной в социальных сетях. Особую известность композиция приобрела после начала полномасштабного вторжения, когда ее мелодию начали использовать в видео в поддержку Украины.

Wild Dances – Руслана

В 2004 году Руслана принесла Украине первую победу на "Евровидении" с композицией Wild Dances. Ее энергичное выступление, гуцульские мотивы и необычная хореография запомнились европейским зрителям.

Песня попала в музыкальные чарты за рубежом, а впоследствии стала частью саундтрека популярной видеоигры Grand Theft Auto IV. Благодаря этому с композицией познакомилась также аудитория геймеров в разных странах.

"Щедрик" – Николай Леонтович

Украинская музыка покоряла мир задолго до появления современных исполнителей. Один из самых известных примеров – "Щедрик" композитора Николая Леонтовича.

В США мелодия впервые прозвучала еще в 1922 году в исполнении Украинской республиканской капеллы. Впоследствии американский композитор украинского происхождения Петр Вильховский создал англоязычную версию Carol of the Bells. С тех пор композиция стала одним из самых узнаваемых рождественских мотивов в мире и регулярно звучит в фильмах, рекламе и праздничных плейлистах.

"Hey Hey Rise Up" – Pink Floyd и Андрей Хливнюк

Украинская музыка нашла отклик и среди мировых рок-легенд. В 2022 году британская группа Pink Floyd выпустила композицию "Hey Hey Rise Up", использовав вокал Андрея Хливнюка, фронтмена группы "Бумбокс".

За основу взяли фрагмент украинской народной песни "Ой у лузі червона калина", которую Хливнюк исполнил в центре Киева в начале полномасштабного вторжения. Композиция стала первым оригинальным релизом Pink Floyd за почти 30 лет и попала в британский чарт. Так украинская песня обрела новое звучание и еще более широкую международную аудиторию.

Многие украинские хиты до сих пор вызывают ностальгию по определенной музыкальной эпохе. В то же время некоторые исполнительницы песни почти исчезли из публичного пространства.