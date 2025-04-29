Не только "Бумбокс": 5 старых украинских песен, которые возрождаются в тиктоке

Во время полномасштабного вторжения украинская музыка переживает настоящее возрождение. Появилось немало молодых исполнителей, чьи треки находят отклик в сердцах многих людей, а также возрождаются песни, которым уже много лет.

В последнее время украинцам особенно полюбилось творчество группы "Бумбокс". Треки из старых альбомов коллектива набирают бешеную популярность. Какие еще песни залетели в тренды тиктока, расскажет Show 24.

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"Бумбокс" – "Бета-каротин"

В тиктоке активно вирусится творчество группы "Бумбокс", в частности песня "Бета-каротин". Трек вошел в альбом "Меломания" (2005 год). Еще одна песня коллектива, которая получила второе дыхание – "Зцапала-злапала" из альбома "Family Бизнес" (2006 год). Кстати, некоторое время она возглавляла чарт Apple Music в Украине.

Вова со Львова и Иван Дорн – "Атата (ренебе)"

В последнее время тикток заполонила песня Вовы со Львова и Ивана Дорна "Атата (ренебе)". Артисты выпустили трек более 13 лет назад, однако он снова набирает популярность в сети. Многие известные блогеры снимают видео под этот звук в тиктоке. Ролики набирают тысячи просмотров и лайков.

Vivienne Mort – "Голубка"

В 2013 году инди-рок группа Vivienne Mort выпустила альбом "Театр Pipinó", куда, в частности, вошла песня "Голубка". Недавно трек также залетел в тренды тиктока. Основательницей коллектива является вокалистка Даниэла Заюшкина.

Jerry Heil – "Тук-тук-тук"

Вирусятся в тиктоке песни Jerry Heil, в частности ее работа 2021 года "Тук-тук-тук". Интересно, что трек певицы стал популярным не только в Украине, но и в Польше, о чем она недавно сообщила в инстаграме.

Спасибо каждому польскому сердцу, которое тук-тук-тукает в унисон с этим треком!,

– отметила Jerry Heil.

"Скрябин" – "Гламур"

Набирает популярность в тиктоке и песня группы "Скрябин" "Гламур". Она вошла в одиннадцатый официальный студийный альбом коллектива "Гламур", который был выпущен в 2006 году.

Напомним, что лидер группы, Кузьма Скрябин, трагически погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года, когда возвращался с концерта в Кривом Роге в Киев. Его внедорожник столкнулся с молоковозом.