Куриленко ела только картошку, а Тринчер носила чужую одежду: звезды, выросшие в бедности

Сегодня они выходят на красные дорожки, снимаются в Голливуде и носят дизайнерскую одежду. Но когда-то их жизнь была далека от красивой картинки. Вместо брендовых вещей – старые родительские куртки, вместо роскошных домов – тесные комнаты, а вместо беззаботного детства – постоянные мысли о том, где взять деньги.

"24 Канал" собрал истории украинских знаменитостей, которые выросли в бедности, но сумели добиться успеха. Некоторым приходилось зарабатывать уже в 10 лет, а другие даже не могли позволить себе новую одежду. И, кажется, именно поэтому сегодня они знают истинную цену денег.

Анна Тринчер



Анна Тринчер / Фото из Instagram



Артистка признавалась, что была вынуждена донашивать одежду мамы и тети, ведь денег на новые вещи в семье не хватало. Самым сложным было то, что Анна уже тогда работала в детском шоу-бизнесе, где ее окружали дети состоятельных родителей.

По словам Тринчер, именно из-за этого она долго комплексовала по поводу своего финансового положения.

Алла Костромичева



Алла Костромичева / Фото из инстаграма



Украинская супермодель Алла Костромичева рассказывала, что после смерти отца ее семья оказалась в затруднительном финансовом положении.

В подростковом возрасте девушка носила куртку покойного отца, ведь купить новую семья не могла. Более того, из-за худощавой внешности Алла страдала от насмешек одноклассников. Иронично, что именно те черты, из-за которых ее травили в школе, впоследствии помогли ей построить международную модельную карьеру.

Ольга Куриленко



Ольга Куриленко / Фото из инстаграма



Будущая звезда фильма о Джеймсе Бонде родилась в Бердянске. После развода родителей ее воспитывали мама и бабушка.

В интервью The Irish Times актриса рассказывала, что семья питалась в основном картошкой и капустой, а из-за нехватки денег одежду приходилось перешивать.

Когда Ольге исполнилось 16 лет, она переехала в Париж, где начала работать моделью и помогать родным материально.

Игорь Ласточкин



Игорь Ласточкин / Фото из инстаграма



Будущий комик вырос в Казахстане. По его словам, семья жила настолько бедно, что дома иногда не было света, газа и воды. Уже в 10 лет Игорь начал зарабатывать деньги. Он продавал на рынке выпечку, которую готовил вместе с бабушкой, подрабатывал на заправке, а впоследствии

Ирина Федишин



Ирина Федишин / Фото из Instagram



Певица рассказывала, что вместе с родителями и братом жила в одной комнате общежития. Когда семья стала увеличиваться, финансовое положение стало еще сложнее. В конце концов мама Ирины была вынуждена уехать на заработки в Италию, где работала уборщицей.

Для будущей певицы разлука с самым близким человеком стала настоящим испытанием. Впрочем, через полгода мама вернулась, как и обещала дочери.

Макс Барских



Макс Барских / Фото из инстаграма



Артист вырос в Херсоне. После развода родителей семье катастрофически не хватало денег, поэтому Макс решил помогать матери еще в подростковом возрасте. Уже в 13–14 лет будущая звезда начала зарабатывать самостоятельно. Парень распространял косметику по каталогам, раздавал рекламные материалы, а впоследствии даже работал барменом.

Правда, ресторанная карьера складывалась не слишком удачно. Однажды Макс умудрился опрокинуть пять бокалов пива прямо на глазах у посетителей.

В 17 лет Барских переехал в Киев, где подрабатывал в караоке-клубах и брался за любую работу. А уже в 2008 году попал на "Фабрику звезд", что стало важным шагом к популярности.

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