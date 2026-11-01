Украинские знаменитости уже давно не ограничиваются концертами, съемками и рекламными контрактами. Некоторые решили превратить свои увлечения в бизнес и создать бренды, предлагающие вполне конкретный продукт – от дизайнерской одежды до косметики и ювелирных украшений.

24 Канал рассказывает, какие собственные бренды создали украинские певцы, актеры и телеведущие и что именно они предлагают покупателям.

Наталья Денисенко – ювелирный бренд UNA

Украинская актриса Наталья Денисенко решила попробовать себя в ювелирном деле. В 2025 году она представила собственный бренд украшений UNA, о котором мечтала около десяти лет.

В первую коллекцию вошли изделия из золота и серебра. Среди них – украшения "Женщина", "Залатанное сердце" и "Грудочка". Впоследствии бренд также представил мужскую линейку.

Название UNA имеет особое значение: буква U символизирует Украину, N – имя Натальи, а A – уникальность. Актриса хотела создать не просто аксессуары, а украшения с символическим смыслом, которые будут напоминать владельцам о важных жизненных ценностях.

SWOIIA – украшения KATÁRA Jewellery

Певица SWOIIA, которую раньше знали под сценическим именем Ассоль, также имеет собственный ювелирный проект. Речь идет о KATÁRA Jewellery – бренде украшений, который артистка начала создавать после знакомства с винтажными кольцами на барахолке в Лондоне.

Особенностью изделий стало использование натуральных камней. Певица рассказывала, что ее увлекли необычные формы и сочетания камней, которые впоследствии стали частью эстетики ее собственного бренда.

Ольга Сумская – бренд одежды RIDNA

Актриса Ольга Сумская в 2020 году основала собственный бренд одежды RIDNA. Его концепция тесно связана с украинской культурой, национальными мотивами и творчеством художницы Екатерины Белокур.

В коллекциях были платья и другие вещи с элементами украинской эстетики. Для актрисы это был способ воплотить любовь к национальному искусству в современной одежде.

Однако развитие бренда пришлось приостановить из-за полномасштабной войны. В июне 2026 года Сумская рассказывала, что бизнес пока не приносит прибыли.

Оля Полякова – собственная линейка косметики

Певица Оля Полякова в свое время решила попробовать себя в beauty-индустрии и выпустила собственную линейку косметики.

Презентация состоялась в 2021 году. В ассортимент вошли подводка для глаз, палетки с тенями, румянами и хайлайтером, а также авторский аромат "Королева ночи".

Артистка рассказывала, что работала над косметическим проектом около года. По ее словам, косметику производили в Италии, а духи – во Франции.

Анна Кошмал – магазин натуральной косметики Plantanna

Актриса Анна Кошмал также решила попробовать свои силы в сфере красоты. В 2022 году она вместе с мужем работала над созданием магазина натуральной косметики украинского производства Plantanna.

В ассортименте планировалось представить средства по уходу за лицом и телом, мыло, шампуни и гели для умывания. Кроме того, супруги работали над собственной линейкой базовых косметических средств.

Особенностью замысла была и благотворительная составляющая: часть дохода от продаж актриса планировала направлять на поддержку ВСУ.

Оля Цибульская – авторский аромат #body2body

Певица Оля Цибульская решила оставить свой след в парфюмерии. В 2019 году она представила авторский аромат под названием #body2body.

Для артистки это был не просто очередной продукт с ее именем. Цибульская связывала аромат с личными переживаниями и воспоминаниями, поэтому хотела передать через него определенную историю.

Оля Цибульская и ее духи / Коллаж 24 Канала

Украинские знаменитости – не единственные, кто решил превратить популярность в собственное дело. Среди мировых звезд также немало артисток, которые и построили целые бизнес-империи т далеко за пределами музыкальной индустрии.