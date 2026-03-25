Так и не пошли под венец: 5 украинских звезд, которые ни разу не женились

Для некоторых публичных персон личная жизнь становится неотъемлемой частью образа. Однако не все выбирают этот путь. Часто из-за успешной карьеры или напряженных графиков у артистов просто не остается времени на то, чтобы строить отношения.

24 Канал расскажет о тех украинских звездах, которые еще ни разу не женились. Они или же находятся в статусе холостяков или холостячек, или же сознательно по разным причинам не спешат узаконивать отношения.

Злата Огневич

40-летняя певица редко делится личной жизнью. Однако звезда признавалась, что немало ее романов завершались расставанием из-за ее успешной карьеры и ревности со стороны мужчин.

В поисках избранника Злата Огневич даже стала участницей шоу "Холостячка", победителем которого стал Андрей Задворный. Но и здесь паре не удалось построить отношения.

Сейчас певица в поисках такого партнера, который бы с уважением отнесся к ее профессии и подошел с пониманием к ее насыщенному графику. По мнению Златы, это не карьеризм, а "преданность профессии".



Макс Барских

В одном из последних интервью певец рассказывал, что его последние длительные отношения были около 7 лет назад. Поскольку после 2014 года карьера Макса пошла вверх, времени на личную жизнь не оставалось. Поэтому артисту было крайне сложно построить серьезные отношения и жениться.

В начале этого года Барских заинтриговал поклонников. Он выпустил песню "Влюбленный" и признался, что она передает его нынешнее внутреннее состояние. Но готов ли Макс Барских к долгосрочным отношениям - пока неизвестно.



Андрей Данилко

53-летний украинский певец до сих пор холост и не имеет детей. Артист считает, что так просто сложилась его судьба. Данилко говорит, что он "будто с другой планеты", и никогда не мог представить себя на месте жениха.

Вот я знал в детстве, что как-то мне это не дано. Как это объяснить – я не знаю. Вы знаете, и не хочется, я даже себе представить не могу,

– делился Андрей Данилко.



Алексей Дурнев

Известного украинского блогера и шоумена часто предлагают на роль главного холостяка страны. Ранее он рассказывал, что девушки обращают на него внимание и часто зовут на свидания. Но обычно Алексей Дурнев личной жизнью не делится.

Известно, что блогер находился в отношениях с девушкой Екатериной. После этого он вроде бы больше никогда не признавался кому-то в любви. Вокруг личной жизни Дурнева в последнее время ходят лишь слухи, которые сам шоумен не подтверждает, но и не опровергает.



Даша Астафьева

Волонтер и певица имела несколько серьезных отношений и даже была помолвлена с бизнесменом Артемом Кимом. Однако свадьба так и не состоялась – пара разошлась после того, как мужчину заподозрили в разложении государственных средств.

Известно, что сейчас Даша Астафьева находится в отношениях. Ее избранник на несколько лет моложе, они вместе работают над приложением UnderBooks. Ходят слухи, что пара обручилась, однако сама звезда говорит, что свадьба – не актуальна.

Мне не до праздников. Все, что связано с гулянками, свадьбами, шутками – оно какое-то ненастоящее. Для меня брак – очень серьезный шаг. К этому надо быть готовым. Мы единомышленники в этой теме. Не заключаем брак, потому что в стране война,

– рассказывала артистка.



