Их имена знают все: 5 украинских звезд, которые родились в России

Ни для кого не секрет, что биографии звезд украинского шоу-бизнеса довольно богаты. Это касается не только их карьер, но и раннего детства.

Более того, в список звезд, которые родились в России, попали артисты, которые очень известны, передает 24 Канал.

Кто из звезд родился в России?

Камалия

Настоящее имя артистки – Наталья Викторовна Шмаренкова. Она родилась в 1977 году в Забайкалье Читинской области в семье военнослужащего. Когда девушке было 3 года, семья переехала в Будапешт из-за работы отца, а позже семью направили во Львов.

Камалия / Фото из инстаграма певицы

Тина Кароль

Настоящее имя исполнительницы – Татьяна Либерман. Родилась она в Магаданской области, а позже с родителями переехала в Ивано-Франковск.

Тина Кароль / Фото из инстаграма певицы

Алексей Суханов

Телеведущий не только родился в России, но и был гражданином этой страны. До 2012 года он жил там, но в 2014 году переехал в Украину, хотя его родня осталась жить в стране-агрессоре.

За несколько дней до полномасштабной войны Алексей получил украинское гражданство и перестал общаться с родными, которые попали под влияние российской пропаганды.

Алексей Суханов / Фото из инстаграма ведущего

Никита Добрынин

Настоящее имя мужчины – Владислав Вакулович, а Никита Добрынин – это псевдоним. Он родился в Чукотском автономном округе, а позже с семьей перебрался в родные Черновцы.

Никита Добрынин / Фото из инстаграма ведущего

Александр Эллерт

Всем известно, что мужчина родом из города Харцызск, что в Донецкой области. Однако в одном из интервью Эллерт рассказывал, что родился и провел первый год своей жизни в Иркутской области. Из-за того, что отец был военным, и его отправили на службу в поселок, мать решила отправиться вслед за мужем.

Через некоторое время семья вернулась в Харцызск.

Во время полномасштабной войны Эллерт уехал в США.

Александр Эллерт / Фото из инстаграма