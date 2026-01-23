Ба більше, у список зірок, які народились в Росії, потрапили артисти, які дуже відомі, передає 24 Канал.

Хто з зірок народився в Росії?

Камалія

Справжнє ім'я артистки – Наталія Вікторівна Шмаренкова. Вона народилася у 1977 році в Забайкаллі Читинської області у сім'ї військовослужбовця. Коли дівчині було 3 роки, родина переїхала до Будапешту через роботу батька, а пізніше сім'ю направили до Львова.

Камалія / Фото з інстаграму співачки

Тіна Кароль

Справжнє ім'я виконавиці – Тетяна Ліберман. Народилась вона в Магаданській області, а пізніше з батьками переїхала до Івано-Франківська.

Тіна Кароль / Фото з інстаграму співачки

Олексій Суханов

Телеведучий не тільки народився у Росії, а й був громадянином цієї країни. До 2012 року він жив там, але у 2014 році переїхав до України, хоча його рідня залишилась жити в країні-агресорці.

За декілька днів до повномасштабної війни Олексій отримав українське громадянство й перестав спілкуватись з рідними, які потрапили під вплив російської пропаганди.

Олексій Суханов / Фото з інстаграму ведучого

Нікіта Добринін

Справжнє ім'я чоловіка – Владислав Вакулович, а Нікіта Добринін – це псевдонім. Він народився у Чукотському автономному окрузі, а пізніше з родиною перебрався до рідних Чернівців.

Нікіта Добринін / Фото з інстаграму ведучого

Олександр Еллерт

Усім відомо, що чоловік родом із міста Харцизьк, що на Донеччині. Однак в одному з інтерв'ю Еллерт розповідав, що народився і провів перший рік свого життя в Іркутській області. Через те, що батько був військовим, і його відправили на службу до селища, матір вирішила податись вслід за чоловіком.

За деякий час родина повернулась до Харцизька.

Під час повномасштабної війни Еллерт виїхав до США.

Олександр Еллерт / Фото з інстаграму